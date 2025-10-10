Un coup de froid arrive en France à cette date, il faudra profiter du week-end

Le week-end s'annonce ensoleillé et les températures seront agréables. Une baisse remarquable des températures est toutefois déjà annoncée au cours de la semaine prochaine.

La France se trouve dans une situation de blocage météo. L'anticyclone maintient les précipitations loin de l'Hexagone et en cette fin de semaine, il se renforce. Ce vendredi 10 octobre, le soleil est présent partout, sauf sur les régions proches de la Manche où les nuages font de la résistance. Dans l'après-midi, 80% du territoire profite d'un bel ensoleillement. Les températures sont agréables, approchant les 20 degrés, voire les dépassant dans le sud.

Le beau temps va se prolonger ce week-end. Les grisailles vont rapidement se dissiper et laisser place à un bel ensoleillement. Dans le sud-ouest, l'ambiance sera particulièrement douce. Il pourra faire jusqu'à 26 degrés dans la région bordelaise. Près de Montpellier et en Corse, les 25 seront aussi atteints. Sur le reste du pays, les températures atteindront souvent les 20 degrés dans l'après-midi, ce qui est au-dessus des normales de saison.

Dimanche, il fera également très beau, avec une petite bise sur la moitié nord. Les températures seront proches de celles de la veille, avec un ressenti très plaisant au soleil. C'est donc un beau week-end d'arrière-saison qui s'annonce, et il faut en profiter. C'est l'occasion idéale pour sortir.

© La Chaine Météo

La semaine prochaine, le beau temps va persister. Quelques petites ondées seront possibles sur les bords de Manche, sur le pourtour méditerranéen et en Corse, mais ailleurs de belles éclaircies sont encore attendues. L'air froid continental venu de Russie et d'Europe de l'Est se renforcera, cependant, progressivement, explique La Chaine Météo. Une nette baisse des températures va donc toucher une large partie de l'Europe et provoquer une descente d'air polaire vers la France.

La fraicheur commencera à être perceptible à partir de mardi, mercredi. Les températures vont chuter en moyenne 2/3 degrés sous les normales de saison. La bise va se lever sur le nord-est accentuant ce ressenti froid sur l'Alsace et la Loraine particulièrement où il ne fera pas plus de 13 degrés. Les matinées pourront débuter sous seulement 4/5 degrés. Il y aura donc un risque de gelées blanches.

Dans la moitié nord, les températures maximales peineront à dépasser les 15 degrés, sauf sur la côte atlantique. Sur les Pyrénées et le pourtour méditerranéen, les 20 degrés seront encore atteints. La différence sera surtout perceptible par rapport à cette semaine très douce, jusqu'à 8 degrés de perdus dans le nord. Les journées les plus froides devraient survenir a priori mercredi et jeudi. Si ce n'est pas encore fait, il sera sûrement temps de rallumer le chauffage.