Amazon change discrètement le délai de retour des colis avant Noël

Juste avant les fêtes, le géant Amazon a apporté une petite modification à sa politique de retours de colis. Les adeptes de la plateforme devraient être contents.

Les journées raccourcissent, le mercure baisse drastiquement et cela ne veut dire qu'une chose : Noël arrive à grands pas ! Pendant les semaines qui précèdent cette fête populaire, nous n'avons tous qu'une idée en tête : "quel cadeau allons-nous faire, et à qui". Pour trouver l'inspiration sans avoir besoin de se mêler à la foule dans les magasins, de nombreux consommateurs se tournent vers la plateforme Amazon.

Des vêtements, de la technologie, de l'électroménager, mais aussi des jeux pour enfants ou des produits de beauté et de musculation, plusieurs milliers d'articles sont disponibles sur le site internet fondé par Jeff Bezos. Mais, nombreux sont les consommateurs qui s'empêchent d'acheter leurs cadeaux trop tôt, par peur de ne pas pouvoir les retourner s'ils ne plaisent pas à leur entourage. Mais cette préoccupation est désormais de l'histoire ancienne. Alors que l'on ne pouvait pas renvoyer un produit plus de 30 jours après l'achat jusqu'à aujourd'hui, les règle du jeu viennent de changer.

Sous chacun des produits affichés, la mention "Renvoyez un produit jusqu'au 31 janvier 2026 ou dans les 30 jours suivant sa réception (la date la plus tardive étant retenue)" est désormais affichée. De quoi faire plaisir aux accros au shopping en ligne !

Attention, bien qu'il soit bienvenu pendant cette période, ce changement n'est pas pour autant définitif. Il ne s'applique que pendant la période de fêtes de fin d'année. "Pour tout article acheté entre le 1er novembre et le 25 décembre 2025, amazon.fr étend la période de retour autorisée au 31 janvier 2026 ou à 30 jours suivant la réception (la date la plus tardive étant retenue)", complète la plateforme. A partir du 26 décembre 2025, l'ancienne règle des 30 jours sera de nouveaux appliquée.

Tous les articles ne sont cependant pas éligibles à la politique de retour étendue. Les conditions de refus de retour sont assez similaires aux conditions habituelles. Les produits mélangés à d'autres, périssables, personnalisés et les enregistrements audios ou numériques ne peuvent ainsi pas faire l'objet d'un remboursement. De même, Amazon mentionne que le droit de rétractation du client ne s'applique pas aux produits qui ne peuvent être retournés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé, s'ils ont été ouverts.