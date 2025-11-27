Jusqu'à 150 par heure : un déluge d'étoiles filantes est imminent

Ce sera le spectacle d'étoiles filantes le plus brillant et le plus intense que la saison nous réserve.

Super lune, passage d'une comète lointaine, le calendrier astronomique de cette fin d'année a été ponctué par de nombreux rendez-vous, mais un seul mérite d'être marqué d'une grosse croix sur vos agendas. Cette fois-ci, ce ne sera une pluie d'étoiles filantes ordinaire, mais un véritable feu d'artifice cosmique, bien plus impressionnant que ce que le ciel de la saison vous a réservé jusque là.

Ces étoiles filantes ne seront pas comme les autres : elles pourront atteindre un taux zénithal horaire de 120 météores par heure, ou plus, lors du pic, bien supérieur à celui des autres étoiles filantes de la collection automne/hiver (Orionides, Taurides, Léonides, Ursides ou Quadrantides). Cet essaim météorique est bien le seul à rivaliser avec les célèbres Perséides qui ont lieu chaque année au mois d'août.

Pluie de météores des Géminides. © CFOTO/Sipa USA/SIPA (publiée le 25/11/2025)

Il s'agit des Géminides dont le pic va se produire dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025. Ces étoiles filantes ont une origine unique qui leur confère une densité et une composition qui les rendent plus lentes et surtout plus brillantes que la moyenne. Leur corps parent est l'objet 3200 Phéton, classé comme astéroïde géocroiseur au comportement parfois cométaire. La majorité des essaims météoritiques bien connus, comme les Perséides ou les Léonides, proviennent quant à eux des débris laissés par des comètes. Attendez-vous à observer non pas une pluie, mais un véritable feu d'artifice de météores longs, souvent colorés de jaune ou de vert, pour clôturer l'année 2025 !

Pour profiter pleinement du spectacle, il faudra impérativement se trouver sous un ciel parfaitement noir, loin des villes et de leur pollution lumineuse. Les zones labellisées de faible éclairage en France comme les Réserves Internationales de Ciel Étoilé (RICE) du Parc National des Cévennes ou les régions de haute montagne dans les Pyrénées et le Massif Central sont idéales. Et selon l'astrophysicien Éric Lagadec, interrogé par France Bleu, les conditions météorologiques sont idéales dans les Alpes-Maritimes pour observer ce phénomène car très souvent, "il ne pleut pas et le ciel est dégagé". De plus, cette année la Lune, en croissant décroissant, ne gênera que très peu les observations !

Boule de feu des météores Géminides vue à La Palma dans les Canaries en Espagne. © SIPA (publiée le 25/11/2025)

Contrairement aux aurores boréales, l'altitude n'est pas un critère indispensable d'observation, mais la priorité sera de vous rendre dans une zone la plus isolée possible avec un horizon dégagé à l'est. Le point d'où viennent les Géminides est la constellation des Gémeaux : ce radiant sera au plus haut dans le ciel entre 2h et 4h du matin.

Vous l'avez compris : le maître mot, ce sera l'obscurité ! L'observation des météores des Géminides ne nécessitera aucun instrument : plongez-vous confortablement dans un sac de couchage ou sur une chaise longue en étant chaudement habillés, tournez le regard vers l'est et laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité pendant au moins 20 minutes. N'oubliez pas une boisson chaude pour défier le froid de décembre et préparez vos vœux !