Tous ces cadeaux de Noël sont à éviter : "ils peuvent blesser même si l'intention est bonne"

Même si vous pensez bien faire, il ne faut pas offrir ces cadeaux à Noël. Ils transmettent un message négatif ou sont porteurs de malchance.

À Noël, les cadeaux sont la préoccupation première d'une grande partie de la population. Pour faire plaisir à un enfant, il est par exemple important de lui offrir des jouets adaptés à son âge et à ses goûts. Mais la signification des cadeaux offerts aux adultes est, elle aussi, très importante. Même si on peut penser que n'importe quelle attention fera plaisir, certains cadeaux peuvent blesser, voir offenser la personne qui les reçoit.

L'expression "c'est l'intention qui compte" n'est en effet qu'un vieil adage, à ne pas suivre à Noël. Les objets, appelés "anti-cadeaux" en sociologie, ne se limitent pas à un simple désaccord avec les goûts personnels, ils peuvent aussi heurter les sensibilités culturelles et émotionnelles ou les superstitions de celui qui reçoit. Ils produisent ainsi l'effet inverse de celui escompté et risquent de créer un conflit, un malaise ou un malentendu. Parfois, ils peuvent même briser l'esprit de Noël…

Les sous-vêtements ou les pyjamas peuvent ainsi être perçus comme trop personnels par certaines personnes. Offrir un cadeau de ce genre peut donc s'avérer délicat. Ciseaux, couteaux, mouchoirs, ou encore miroirs… Du côté des traditions et des superstitions, plusieurs objets sont peuvent également être mal reçus. Selon de multiples mythes venus du monde entier, les couteaux et ciseaux symboliseraient la séparation, un mouchoir annoncerait le malheur, tandis qu'un miroir pourrait refléter les mauvais esprits et la mauvaise fortune. À éviter de toute urgence.

© Adobe Stock

Dans un autre registre, les produits d'entretien et les gadgets ménagers, bien qu'utiles, pourrait fortement vexer ceux qui les reçoivent à cause de leur connotation proche de la critique. Certains psychologues déconseillent aussi les livres de développement personnel, les régimes ou les cosmétiques anti-âge. "Votre destinataire soupçonnera une fois de plus que vous essayez de lui faire passer un message désagréable ou une critique", explique par exemple la psychologue clinicienne Rocío Monroy.

De même, une étude publiée dans ScienceDirect indique que "les donneurs pensent à tort qu'un cadeau plus coûteux sera mieux reçu". En réalité, un cadeau qui a coûté cher, mais qui est très impersonnel donnera l'impression d'un geste superficiel. Il sera moins apprécié qu'un cadeau simple, mais choisi avec attention. "Le fait d'offrir un cadeau s'accompagne d'un sentiment d'amour, de reconnaissance, de respect et d'appréciation", rappelle Rocío Monroy.