C'est la fin pour Brandt : toutes ces marques bien connues vont aussi disparaître

Avec Brandt, trois autres marques bien connues des Français vont, elles aussi, disparaître. L'une d'elles avait plus de 300 ans.

"C'est un fleuron français qui s'éteint." Le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé jeudi 11 décembre la liquidation judiciaire de Brandt, dernier fabricant de gros électroménager en France. En grosse difficulté financière, l'entreprise créée en 1924 a subi de plein fouet les conséquences de la crise du secteur du gros électroménager, liée à celle de l'immobilier. L'électroménager a ainsi souffert en 2024 d'un recul des ventes de 3,9 %, après avoir déjà baissé en 2023.

Lave-vaisselles, lave-linges, sèche-linges, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, cuisinières ou encore fours, hottes et grille-pain… La très large gamme de produits vendus par Brandt n'aura pas pu la sauver. Parmi les offres déposées pour reprendre la marque française, seul le projet de Scop (société coopérative et participative), soutenu par le groupe de reprise d'entreprises Revive, aurait permis de conserver au moins 300 emplois, sur les 700 que compte Brandt en France. Mais, ce dernier n'a pas été retenu.

En plus de ses deux usines en Centre-Val de Loire, Brandt possède un centre de service après-vente en région parisienne. Mais, c'est surtout le sort de plusieurs marques, également propriété du groupe Brandt, qui inquiète les consommateurs encore fidèles.

© Adobe Stock

Le groupe Brandt concevait et fabriquait en effet des produits électroménagers pour trois autres marques populaires en France : De Dietrich, fondée en 1684 et spécialisée surtout dans les fours encastrables, les plaques de gaz ou à induction, Sauter, fondée en 1902 et spécialisée également dans les appareils de cuisson et Vedette, fondée en 1947 et connue pour la fabrication de lave-linge .

De Dietrich avait également conquis les cuisines haut de gamme à l'image de sa collaboration avec le chef étoilé Pierre Gagnaire, ambassadeur de la marque. Très appréciées par les Français depuis leurs créations, ces marques sont ainsi destinées à fermer leurs portes très bientôt. "Des marques que nous avons tous eues à la maison…", regrettent de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Brandt, appartenait depuis 2014 au groupe algérien Cevital.

Attention en revanche à d'éventuelles confusions sur les marques. Si vous avez un radiateur électrique Sauter, vous n'êtes pas concerné par cette disparition. Cette marque éponyme ne faisait pas partie du groupe Brandt mais appartient à la firme Thermor. Même chose pour les chauffe-eaux et appareils de chauffage De Dietrich. La marque "De Dietrich Thermique" qui les produit appartient pour sa part au groupe européen BDR Thermea.