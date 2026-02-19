Ce produit star du nettoyage fait son grand retour chez Lidl : il coûte moins de 30 euros

Cet appareil avait passé plusieurs semaines en rupture de stock l'année dernière.

L'heure du grand ménage de printemps est bientôt arrivée. Avec le retour progressif des beaux jours, de nombreux Français sont pris d'une envie irrépressible de nettoyer de fond en comble tout leur intérieur. Canapé, tapis, fauteuils, tout doit être lavé et surtout désinfecté. Mais cette tâche s'avère souvent longue, laborieuse et barbante. Il faut parfois réserver plusieurs jours de suite pour nettoyer toute la maison. Aspirateur, lingette, balai, serpillère, brosses en tout genre... Le prix de ce nettoyage peut atteindre des sommes affolantes.

Pour réduire le montant de leurs investissements au maximum, de nombreux Français ont décidé de se tourner vers l'enseigne Lidl et sa gamme de produits de nettoyage Cleanmaxx. Chaque année, elle commercialise tout le nécessaire à des prix bien plus avantageux que ceux proposés par d'autres spécialistes. Depuis le jeudi 12 février, c'est l'aspirateur anti acariens - en rupture de stock chaque année - qui fait son grand retour dans les rayons.

Vendu 29,99€ cette année, contre 69,99 euros précédemment, cet aspirateur à main filaire est équipé d'une puissance de 300 watts et d'une lumière UV stérilisante germicide "pour désinfecter sans produits chimiques", explique Lidl. Son but ? Déloger les acariens grâce à 3000 vibrations/min et une puissance d'aspiration de 10 kilopascal. L'aspirateur anti-acariens peut être utilisé sur de nombreux textiles de la maison, comme les surfaces de matelas, les couettes, les oreillers, les canapés ou encore les lits de bébé. Le câble d'alimentation mesure 4 mètre et son poids total avoisine 1,3 kg.

© Lidl

Attention tout de même, cet aspirateur à main garanti 3 ans comporte quelques côtés négatifs. A commencer par son bruit. Dans les différents essais réalisés par des professionnels du nettoyage, c'est bien l'aspect sonore qui dérange, et ce, dès la première utilisation. Son réservoir de (seulement) 300 ml est aussi soulevé par certains experts comme un aspect à prendre en compte si vous avez de grandes surfaces à nettoyer. "Il est tout de même simple d'utilisation, on le vide facilement et on remplace la lampe UV facilement également", notent les clients Lidl.

A titre de comparaison, l'aspirateur anti-acariens Jimmy JV35, considéré comme le meilleur du marché actuellement, est vendu pour 159,99€. Selon le site spécialisé Verdict Tech, l'aspirateur Hoover Ultra Vortex est le meilleur investissement à réaliser pour les clients à la recherche du meilleur rapport qualité/prix. Ce dernier est en effet vendu 74,90 sur CDiscount ou encore Amazon. L'aspirateur anti-acarien Lidl est donc un bon achat si vous n'avez que de petites surfaces à nettoyer et un budget serré pour l'instant.