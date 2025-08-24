"Des propriétés nettoyantes exceptionnelles": cet ingrédient de la salle de bain nettoie les cols de chemise sans les abîmer

Cette astuce permet d'éliminer les taches jaunes de transpiration sur les cols de chemise, sans abîmer les fibres ni décolorer le tissu.

Qu'elles soient causées par la transpiration, la saleté accumulée au fil du temps, ou encore par les résidus de maquillage, les taches qui colorent les cols de chemises sont presque impossibles à nettoyer. Et malheureusement, les techniques classiques comme la machine à laver sont à éviter. Elles risquent d'endommager les fibres délicates et de décolorer le tissu, sans même garantir de faire disparaître les taches !

C'est pour ces mêmes raisons que les spécialistes déconseillent aussi d'utiliser des produits blanchissants. Trop agressifs, les mélanges à base d'eau de Javel peuvent automatiquement rendre le tissu plus rugueux et délavé, en plus de potentiellement jaunir encore plus les taches tenaces. Le bicarbonate de soude, mélangé avec un petit peu d'eau chaude et appliqué délicatement avec une brosse à dents, peut ainsi devenir un bon allié pour tenter de se débarrasser de ces taches.

Mais, sans surprise, tout le monde n'a pas envie de s'improviser chimiste et de faire des mélanges afin de raviver la blancheur d'un col de chemise. Dans ce cas, on peut aussi faire appel à un autre produit miracle : le savon de Marseille. "Le savon de Marseille est réputé pour ses propriétés nettoyantes exceptionnelles", explique Tailored Suit Paris, entreprise parisienne spécialisée dans la confection de costumes sur mesures, sur son site internet. En effet, le savon de Marseille, surtout lorsqu'il est à base d'huile d'olive, est excellent pour dissoudre les graisses et le sébum, souvent à l'origine des traces jaunâtres sur les vêtements. Sans colorants, conservateurs, ni parfums, ce savon né dans le sud de la France ne risque pas d'abîmer les fibres fragiles des chemises, même quand elles sont en coton très fin ou en lin.

© moxumbic - stock.adobe.com

Voici les conseils prodigués par les spécialistes de la confection de costumes pour bien nettoyer le col des chemises. "Faites mousser un peu de savon de Marseille dans de l'eau tiède", expliquent-ils d'abord. "Trempez le col dans cette solution savonneuse et frottez doucement avec une brosse à dents ou une éponge. Vous pouvez également appliquer directement le savon de Marseille sur une brosse humide et brosser le col." Une fois cette étape passée, il ne reste plus qu'à rincer abondamment, votre chemise sera comme neuve !

Si les taches brunes ou orangées ne sont pas dues à du sébum ou de la transpiration, mais plutôt à la rouille du cintre sur lequel la chemise était pendue, il est aussi possible de s'en débarrasser assez facilement. Pour cela, il faut s'armer d'un produit anti-rouille, d'une bassine d'eau froide et d'un chiffon absorbant. Après avoir enfilé des gants de protection, déposez quelques gouttes du produit et laissez-le agir pendant une minute. Tamponnez ensuite doucement l'excès de produit avec le tissu absorbant. Pour finir, plongez longuement la zone nettoyée dans la bassine d'eau pour éliminer toute trace du produit, car il est dangereux pour la peau. Après ce traitement, vous pouvez passer votre chemise à la machine ou la relaver à la main pour être sûr qu'il n'y a pas de résidu. Bien sûr, un test préalable sur une zone non visible est toujours recommandé !