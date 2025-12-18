La corvée de repassage c'est fini, ce spray Action à 3 € défroisse les vêtements en quelques secondes

Oubliez les piles de linge à repasser pendant des heures. Ce spray vendu chez Action les défroisse à votre place.

Une vidéo montrant un spray magique faisant disparaître instantanément les plis d'un T-shirt est devenue virale sur internet. Visionnée plus de 31 millions de fois rien que sur TikTok, elle montre une jeune femme asperger son haut froissé avec ce produit, le secouer et le récupérer comme neuf. Dans les commentaires de sa vidéo, plusieurs clans se rencontrent. Il y a ceux qui soupçonnent l'intelligence artificielle d'avoir créé une fausse vidéo, ceux qui découvrent ce produit révolutionnaire et ceux qui le connaissaient, et l'adorent, déjà.

Très utiles lorsque l'on ne possède pas de fer à repasser, ou que l'on a que quelques vêtements à défroisser, ce genre de spray reste pourtant méconnu. Leur principe repose toutefois sur une formulation toute simple puisque leur ingrédient principal n'est autre que l'eau, qui permet d'humidifier le tissu et de détendre les fibres. À cette dernière s'ajoute un alcool léger, comme l'éthanol ou l'isopropanol, qui aide les fibres à se détendre rapidement.

En humidifiant le vêtement, le produit assouplit les fibres textiles, qui perdent en rigidité. Lorsque l'on lisse le tissu avec la main, que l'on tire légèrement dessus ou que l'on secoue le vêtement comme la vidéo de la créatrice Billie Renee le montre, les fibres se défroissent automatiquement.

Pour se procurer ce genre de spray, le plus simple reste de se rendre dans le magasin Action le plus proche de chez vous. Plusieurs produits des marques Dylon, Wibra Home, Action Home ou encore Fix and Go sont présents dans les rayons. Ils sont vendus entre 2,50 € et 3 € par bouteille. La marque d'assouplissants Lenor propose elle aussi sa version du spray défroissant à moins de 10 €. Son prix légèrement plus élevé est justifié par une formule de base complétée par des agents assouplissants et antistatiques.

Si impressionnants qu'ils soient, ces sprays ne sont pas magiques pour autant. Leurs résultats sont souvent très satisfaisants sur les T-shirts, les robes, les chemises et les fibres synthétiques ou mélangées, comme le polyester ou la viscose. Mais il faut tout de même savoir qu'ils sont bien moins efficaces sur les matières comme le coton épais, le denim ou le lin.