Booba en concert au Stade de France : où acheter des billets ?

Booba met les petits plats dans les grands. Le rappeur français a créé l'événement en annonçant, à la fin de l'été, une date de concert dans l'une des plus grandes arènes françaises : le Stade de France. Les 80 000 places à vendre de cette salle de concert à ciel ouvert ne semblent pas effrayer Le Duc, qui s'y produira donc le samedi 3 septembre 2022. La billetterie ouvrait en préventes ce vendredi 8 octobre à dix heures, exclusivement sur le site du Stade de France, par ici.

Côté prix, comptez de 45 euros pour la catégorie 3, 65 euros pour un billet pelouse, 105 euros en Carré or et jusqu'à... 990 euros pour vivre le concert de Booba en tribune présidentielle avec champagne, petits fours et rencontre après le show. Après cette vente sur le site du Stade de France, les billets pour le concert de Booba seront accessibles dans tous les points de vente habituels, à partir du vendredi 15 octobre, 12 heures.