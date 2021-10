Coldplay en concert à Paris : où acheter son billet ?

COLDPLAY. Le groupe de pop rock britannique Coldplay passera par la France à l'été 2022 à l'occasion de sa nouvelle tournée mondiale.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 11h44] Après des semaines de rumeurs, sur les réseaux sociaux, le groupe de pop rock britannique Coldplay a annoncé les dates de sa nouvelle tournée mondiale, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Music Of The Spheres, paru dans les bacs vendredi 15 octobre 2021. Chris Martin et sa bande débuteront cette salve de dates au Costa Rica en mars 2022, pour l'achever à Rio de Janeiro, au Brésil, le 10 septembre 2022. Le Music Of The Spheres World Tour de Coldplay passera bien par la France, lors de deux concerts au Stade de France à Paris, les 16 et 17 juillet 2022. La billetterie de ces deux dates événement ouvrira le vendredi 22 octobre 2022.

Il est possible d'acheter des places en préventes sur le site de Ticketmaster. Ensuite, les billets seront mis en vente sur le site du Stade de France et dans tous les points de vente habituels.

© Coldplay

Après son coup de maître depuis l'espace pour Higher Power - décidément, c'est à la mode - Coldplay a confirmé son retour en publiant son prochain album : Music Of The Spheres ce vendredi 15 octobre 2021. Produit par le Suédois Max Martin (à qui l'on doit, entre autres, Baby One More Time de Britney Spears, I Kissed A Girl de Katy Perry ou encore Shake It Off, de Taylor Swift), le disque est composé de douze morceaux, dont des collaborations avec BTS, Selena Gomez ou We Are King et Jacob Collier.

Avant la sortie de ce neuvième disque, les fans avaient pu découvrir les singles Higher Power et My Universe, en duo avec le groupe de K-pop sud-coréenne BTS. Coldplay avait également dévoilé Coloratura, un troisième extrait de plus de dix minutes de Music Of The Spheres, le vendredi 23 juillet 2021.

"Signal found." En deux mots (qui signifient "signal trouvé") et un site, le groupe britannique Coldplay annonçait son retour de la plus mystérieuses des façons en mai 2021, deux ans après la sortie de Everyday Life. Sur le site en question, alienradio.fm, on découvrait alors une série de messages cryptés, en plusieurs langues ou un étrange alphabet, en déplaçant la souris sur différentes fréquences réparties sur une sphère rose. De quoi donner du grain à moudre aux amateurs du groupe, qui s'attèlent à décrypter cette mystérieuse annonce depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. C'est finalement une chanson qui est sortie le vendredi 7 mai 2021, intitulée Higher Power.

Et c'est l'astronaute français Thomas Pesquet qui avait eu la primeur de découvrir ce premier single, depuis la station spatiale internationale, après un chat avec le groupe Coldplay d'une dizaine de minutes. "On a eu droit à des avant-premières de films à bord de l'ISS, mais je suis presque sûr qu'il s'agissait de la première chanson à sortir dans l'espace avant d'être diffusée sur la Terre !!! Merci Coldplay pour cet échange !", s'est réjoui Thomas Pesquet dans un tweet.