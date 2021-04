Lil Nas X : qui est le rappeur qui fait tant polémique ?

LIL NAS X. Le rappeur Lil Nas X, qui a mis en vente ses "Satan Shoes" Nike en édition limitée de 666 paires de baskets Air Max 97, accusées de faire l'apologie du satanisme.

Rarement des chaussures avaient fait un tel bruit. Depuis quelques jours, le rappeur Lil Nas X fait les choux gras de la presse partout dans le monde. En cause ? La mise en vente de ces Satan Shoes ("chaussures sataniques"), lundi 29 mars, par la société MSCHF. Une édition limitée de 666 baskets Air Max 97, noires, une croix sur la languette et une semelle remplie d'un liquide rouge. Tout faisant référence au diable, ce qui vaut à Lil Nas X d'être accusé de satanisme et de blasphème depuis quelques jours. D'autant que dans le fameux liquide rouge de la semelle aurait été versée une goutte de sang humain.

Pourtant, pour le jeune rappeur de 21 ans, l'opération marketing, à la veille de la fête chrétienne de Pâques est une réussite : ses 666 paires de baskets à 1 018 dollars (soit 860 euros environ) se sont arrachées en quelques minutes. Mais Lil Nas X et la société MSCHF se sont attirés les foudres de Nike, qui assure ne pas avoir été "associé à ce projet". Un nouveau buzz pour celui qui avait déjà enflammé la Toile avec son dernier clip, Montero, sorti la semaine dernière et dans lequel il reprenait des scène de la Bible à sa sauce, faisant du pole dance en enfer ou une lap dance sur le diable en personne. Bilan : 55 millions de vues en cinq jours sur YouTube.

Qui est Lil Nas X ?

Il est devenu en quelques mois le phénomène du rap US : à seulement 21 ans, Lil Nas X fait de chacune de ses apparitions un événement. Né le 9 avril 1999 dans le comté de Douglas, en Géorgie aux Etats-Unis se passionne très tôt de musique et commence à jouer de la trompette à sept ans. Après un passage à l'université, il commence à percer sur Internet, notamment sur Twitter (où il totalise aujourd'hui 6,1 millions d'abonnés). En 2019, le jeune rappeur dévoile un premier projet, un EP baptisé 7 et composé de huit titres, dont le tube Old Town Road qui le fera connaître dans le monde entier ou Rodeo, en collaboration avec Cardi B.

Lil Nas X a également fait parler de lui pour son coming-out gay en juin 2019 à l'occasion du mois des fierté. Passé maître en matière de séisme médiatique et de provocation, le rappeur n'a pas fini de faire parler de lui.