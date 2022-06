47Ter à Solidays : "Ça va totalement avec ce qu'on est"

INTERVIEW. Le trio français 47Ter était programmé au festival Solidays le vendredi 24 juin 2022. L'occasion pour eux de se confier sur leur carrière et leurs projets.

"On se sent bien, on a hâte". A quelques heures de monter sur scène à Solidays, en ouverture de la première soirée du festival parisien, le trio 47Ter est serein. Et profite de l'instant. Pour Miguel Lopes, Pierre-Paul et Blaise Ligouzat, c'est une première (ou une seconde, après avoir participé à l'édition 2021 réduite, en hommage aux personnels hospitaliers). "Solidays, c'est un très gros festival (...) c'est la référence. Donc là, d'être programmé ici, c'est incroyable. Y'aura les potes, la famille et tout donc ça ajoute quelque chose en plus", souligne Blaise Ligouzat, chanteur et bassiste du groupe.

Pierre-Paul, qui écrit les textes et chante, ajoute : "Et nous, dans notre musique, on a beaucoup de messages d'amour, de solidarité, de tolérance, donc être à Solidays, ça va totalement avec ce qu'on est, ce qu'on propose comme musique." Programmés avant le rappeur Orelsan, tête d'affiche du soir, les trois artistes originaires des Yvelines se sont produits devant une large foule, sur la scène Paris du festival, au soleil couchant.

"Solidays, je pense pas qu'un jour on fera un concert avec autant de monde pour nous. Donc c'est ça les festivals, tu te retrouves dans des trucs comme ça, c'est ouf !", se réjouit Miguel.

Qui sont les membres de 47Ter ?

Le groupe 47Ter, fondé en 2017, est formé de trois artistes : Pierre-Paul, Miguel Lopes et Blaise Ligouzat. Leur nom est un clin d'œil à la salle des fêtes de Bailly, dans les Yvelines, où ils se retrouvaient. Pierre-Paul écrit et chante. "On compose tous les trois. Blaise à la basse et Miguel à la guitare. Et on chante tous les trois", souligne le premier de la bande.

Avant de vivre de leur musique, chacun a fait des études : Pierre-Paul et Blaise sont allés à l'université, en Droit économique. Pierre-Paul "a arrêté au bout de deux mois, il m'a laissé tout seul, se souvient Blaise. J'ai tenu deux ans, je ne sais pas pourquoi. On disait à nos parents qu'on allait à la fac, on se retrouvait chez moi parce qu'ils étaient partis, on jouait au ping-pong et on attendait que la journée se passe. C'était pas très formateur."

Miguel lui, a fait une école de pilote de ligne. Mais a lui aussi, dû y mettre un terme : "J'ai arrêté au bout de deux mois parce que le groupe commençait en même temps et je ne pouvais plus faire les deux."

A quand un nouvel album pour 47Ter ?

Après le succès de L'adresse, son premier album sorti en 2019, 47Ter a publié Légende en 2021. Fort de ce succès, le groupe travaille désormais sur un troisième disque. "On termine le prochain album. Début de l'année prochaine y'a un projet qui devrait sortir. Un projet sur lequel il y a des feats pour la première fois, on avait jamais fait ça", confie Blaise Ligouzat. Rendez-vous est pris.