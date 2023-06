Solidays 2023 : le bilan et les photos du festival

SOLIDAYS. Le festival parisien de Solidays fêtait ses 25 ans du 23 au 25 juin 2023, lors d'une édition record !

Un anniversaire et un records de fréquentation : pour ses 25 ans, le festival Solidays a accueilli quelque 259 735 festivaliers, se félicitent les organisateurs de l'événement. C'est un record. Bien qu'il soit atteint au prix d'interminables files d'attente aux stands (et au point d'eau, dommage quand il fait plus de 30 degrés...) et d'allées surchargées, sans parler des devant de scène bondés qui ne permettent pas de s'approcher des artistes. Et ce, jusqu'à des heures tardives... On regrette également l'absence, pour la première fois, du collectif Queer des Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.

Solidays 2023 a tout de même connu de belles prestations. On retiendra la jolie ouverture de Jain qui séduit toujours sur scène, l'étincelante Juliette Armanet et sa prestation grandiose et émouvante, mais aussi (surtout ?) un Julien Granel brûlant qui s'est lui-même laissé surprendre par la ferveur de son public sous le chapiteau de la scène Domino.

Au même titre que Hervé, toujours aussi énergique sur scène, qui a régalé cette même scène. On a également admiré l'élégance de Zaho de Sagazan et tapé du pied sur Kungs et Parov Stelar. Pour le jour de clôture, on retiendra l'énergie de Deluxe, le show millimétré d' Angèle et le bordel final de Shaka Ponk avec un incroyable set.