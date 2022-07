Mort de Chantal Gallia : qu'était devenue la chanteuse et imitatrice ?

CHANTAL GALLIA. Chanteuse et humoriste, Chantal Gallia, décédée dimanche 10 juillet 2022, à l'âge de 65 ans, avait connu le succès de la fin des années 1970 au début des années 1990.

[Mis à jour le 11 juillet 2022 à 11h31] Chanteuse et humoriste, Chantal Gallia s'est éteinte, dimanche 10 juillet, à 65 ans. "Pendant près de 20 ans, elle a tissé un lien très fort avec son public qui a su apprécier ses talent d'imitatrice et de chanteuse, et la suivre dans sa carrière artistique", écrivent ses proches dans un communiqué diffusé par la famille à l'AFP dimanche 10 juillet. Particulièrement célèbre dans les années 1970 et 1980, Chantal Gallia, imitatrice, comptait plus de 100 voix à son répertoire.

Elle s'était retirée de la sphère médiatique dans les années 1990, après avoir eu une fille, pour "élever ses enfants", écrit sur Twitter Jean-François Guyot, journaliste à l'AFP. Depuis, l'humoriste s'était tenue loin des projecteurs. A l'annonce de sa mort, plusieurs personnalités saluent la mémoire de Chantal Gallia.

"Chantal Gallia s'en est allée. On en a fait des émissions ensemble il y a 30 ans. Elle avait du caractère et ne ménageait pas le jeune homme que j'étais dans cet extrait mais elle avait du cœur et du talent. Très triste nouvelle", écrit par exemple l'animateur Olivier Minne sur Twitter.

Chantal Gallia victime d'un AVC

L'imitatrice Chantal Gallia est décédée à seulement 65 ans. Dans un communiqué de presse diffusé par l'AFP, sa famille annonce que l'humoriste aux 120 voix a succombé à un AVC et évoque dans ce même document un "décès brutal". "Nous avons la grande tristesse d'annoncer ce dimanche 10 juillet le décès brutal de Chantal Halimi, dite Chantal Gaillia, survenu aujourd'hui des suites d'un AVC", peut-on lire dans le document, qui retrace la carrière de l'humoriste.

Qui était Chantal Gallia ?

Née en 1956 à Constantine, en Algérie, Chantal Halimi s'est fait connaître dès la fin des années 1970, grâce à ses talents d'imitatrice. Sous le pseudonyme de Chantal Gallia, elle pouvait imiter "près de 120 voix hommes et femmes, du monde de la chanson, de la politique, du cinéma et des médias", souligne sa famille. Très vite, elle se fait un nom et participe "aux tournées de Joe Dassin, Claude François, Dalida, Pierret Bachelet, Hervé Vilard, Linda de Souza à l'Olympia en 1984, avant de produire son propre spectacle en 1992-1993 aux Théâtre Michel de la Renaissance".

Chantal Gallia a également plusieurs chansons à son nom, comme Disco Cloche, Pas d'mari pour Mimi ou encore La mémoire qui chante et animé des chroniques sur Antenne 2 ou Europe 1.