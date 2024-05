Lomepal accusé de viols : face aux trois plaintes, le rappeur dément

Selon les informations de Médiapart, une troisième femme a porté plainte contre Lomepal pour viol.

L'affaire Lomepal s'alourdit. Déjà visé par deux plaintes pour viol, le rappeur de 32 ans est accusé par une troisième femme de faits similaires, a révélé Médiapart mardi 21 mai dans un article relayant les propos de deux de ces plaignantes. Le même jour, une troisième victime présumée déposait donc plainte "dans un commissariat parisien", selon les informations du média d'investigation.

Selon ses déclarations, cette femme âgée aujourd'hui de 33 ans accuse Lomepal d'avoir abusé d'elle en 2017, "chez la mère du chanteur" qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt "à une soirée chez des amis communs." La plaignante, "qui avait déjà eu des rapports sexuels avec l'artiste", selon Médiapart, raconte s'être endormie dans le lit de ce dernier : "Je me suis ensuite réveillée en sursaut, il était derrière moi et essayait de me sodomiser." Elle raconte l'avoir repoussé "à plusieurs reprises", en vain.

Selon son témoignage, elle aurait lancé : "C'est quoi que tu ne comprends pas quand on te dit non ?" Ce à quoi le chanteur aurait répondu : "On sait très bien ce que ça veut dire quand vous dites non." Confronté à ces déclarations, Lomepal a démenti toute violence à Médiapart et assure que le rapport était consenti : "Je n'aurais jamais ne serait-ce qu'imaginé faire cela à quelqu'un d'endormi."

Lomepal déjà visé par deux plaintes pour viol

Deux autres femmes ont, avant cette dernière victime présumée, porté plainte contre Lomepal pour des faits similaires. Le témoignage de l'une d'elles avait été publié - sans son consentement rappelle Médiapart - par Le Parisien, avant qu'elle ne s'exprime elle-aussi dans les colonnes du journal d'investigation. Elle raconte des faits qui se seraient déroulés à New York en 2017 et pour lesquels elle a porté plainte en 2020.

Après la révélation de cette première plainte, une autre femme avait elle aussi accusé de viol l'interprète de Trop beau. Selon son témoignage, publié par l'AFP - également sans son consentement, croit savoir Médiapart - elle aurait été abusée par Lomepal chez elle, en 2018. Alors étudiante, elle était âgée de 19 ans et avait assisté à un concert de l'artiste.

Lomepal dément les accusations de viols

Face aux témoignages de des deux plaignantes ayant demandé à rester anonymes, recueillis par Médiapart, Lomepal dément. "Si certains de ces moments ont pu blesser ou laisser un souvenir amer, je le regrette sincèrement", commence Antoine Valentinelli - son vrai nom. Et d'affirmer : "Je sais très bien que je n'ai pas commis de viol."

"J'ai, pendant quelques années alors que j'étais célibataire, multiplié les relations purement sexuelles avec des femmes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas, des relations parfois sans vraiment d'échange, sans tendresse particulière, et sans suite, détaille l'artiste à Médiapart. Des femmes peuvent librement choisir ce type de relations, elles n'induisent pas forcément de domination."

"Je ne suis pas ce personnage, et je ne l'ai jamais été", résume-t-il. L'enquête, ouverte en 2020, est toujours en cours. Lomepal avait été placé en garde à vue les 27 et 28 février derniers et confronté aux deux premières plaignantes.