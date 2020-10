Trans Musicales de Rennes : l'édition 2020 annulée

TRANSMUSICALES DE RENNES. Avec l'annonce d'un nouveau confinement par Emmanuel Macron, les Trans Musicales de Rennes, qui devaient avoir lieu du 2 au 6 décembre, sont annulées.

[Mis à jour le 29 octobre 2020 à 17h19] Jusqu'au bout les Trans Musicales de Rennes avaient résisté à la pandémie et à la reprise des contaminations. Mais le confinement aura sonné la fin des espoirs des organisateurs comme des festivaliers. "Nous ne voulons pas que notre volonté de maintenir le festival se transforme en acharnement", est-il annoncé dans un communiqué de presse, annonçant cette annulation des Trans, qui devaient avoir lieu du 2 au 6 décembre prochain à Rennes.

"Maintenir le festival conformément aux dernières annonces relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 nous mettraient en situation de devoir porter atteinte à ce que nous souhaitions vous proposer, et d'avoir à déconstruire la programmation que nous avions élaborée (...) ce que la mise en place d'un reconfinement de quatre semaines minimum rend impossible, c'est de pouvoir aller au bout de l'organisation de cet événement, malgré l'engagement des équipes et la meilleure volonté du monde", est-il ajouté dans ce même communiqué.

Déjà, le 22 octobre dernier, le flou régnait autour de l'organisation de cette édition à Rennes, ville soumise à un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin. "Les annonces gouvernementales du jeudi 22 octobre remettent en cause un certain nombre de points dans la physionomie du festival, déjà largement modifiée pour cette édition. Nous travaillons actuellement à déterminer toutes les incidences de ces nouvelles mesures, afin de prendre la meilleure décision possible", pouvait-on lire dans un communiqué de presse publié vendredi 23 octobre, annonçant la suspension de la billetterie pour les concerts du Liberté du MeM et de l'Antipode, prévue le mardi 27 octobre à 13 heures.

https://t.co/9uhK9oc6Ld pic.twitter.com/BbqxA2KMKP — Trans Musicales (@TransMusicales) October 29, 2020

Pendant cinq jours, 42 artistes et deux compagnies de danse, issus de 18 pays différents, feront vibrer la capitale bretonne dans divers lieux comme le Liberté, la salle de la cité, le MeM, l'Antipode, le TNB, ou l'Aire Libre. Découvrez la programmation complète sur le site Internet des Trans Musicales de Rennes, par ici et jour par jour ci-dessous :

Mercredi 2 décembre : Andrea Laszlo de Simone, Brieg Guerveno, Franki Gogo, Franky Gogo, Ladaniva, Lujipeka, Marquis, Prudence et Ttrruuces.

: Andrea Laszlo de Simone, Brieg Guerveno, Franki Gogo, Franky Gogo, Ladaniva, Lujipeka, Marquis, Prudence et Ttrruuces. Jeudi 3 décembre : Andrea Laszlo de Simone, Badi, Billy Nomates, Brieg Guerveno, Donna Blue, Eighty, Franky Gogo, Guadal Tejaz, James BKS, Lujipeka, Phat Dat, Ttrruuces, Urban Village, Victor Solf et Zinda Reihardt.

: Andrea Laszlo de Simone, Badi, Billy Nomates, Brieg Guerveno, Donna Blue, Eighty, Franky Gogo, Guadal Tejaz, James BKS, Lujipeka, Phat Dat, Ttrruuces, Urban Village, Victor Solf et Zinda Reihardt. Vendredi 4 décembre : Aggregat, Alvan, Bad Pelicans, Faux Real, Franky Gogo, IA404, Komodor, Ladaniva, Lujipeka, Maruja Limón, Quinzequinze, S+C+A+R+R et Serpent.

: Aggregat, Alvan, Bad Pelicans, Faux Real, Franky Gogo, IA404, Komodor, Ladaniva, Lujipeka, Maruja Limón, Quinzequinze, S+C+A+R+R et Serpent. Samedi 5 décembre : Aggregat, Alvan, Andrea Laszlo de Simone, Bad Pelicans, Badi, Billy Nomates, Brieg Guerveno, Camilla Sparksss, Compagnie Dyptik : Dans l'engrenage, Crimi, Crystal Murray et Donna Blue.

: Aggregat, Alvan, Andrea Laszlo de Simone, Bad Pelicans, Badi, Billy Nomates, Brieg Guerveno, Camilla Sparksss, Compagnie Dyptik : Dans l'engrenage, Crimi, Crystal Murray et Donna Blue. Dimanche 6 décembre : Makoto San, Yndi, Crystal Murray, Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce, Lujpeka, Franky Gogo, Compagnie Dyptik : Dans l'engrenage et Ekilibro Noah.

Les Trans de Rennes, dénicheur de talents

Crées en 1978, les Trans de Rennes sont aujourd'hui reconnues comme étant le festival français dénicheur de talents. De nombreux grands noms de la musique ont été découverts grâce à ce festival. C'est notamment là qu'ont joué pour la première fois Björk, Ben Harper, Lenny Kravitz ou Nirvana et c'est également des Trans de Rennes qu'ont émergé des artistes comme Stromae, Justice ou London Grammar.