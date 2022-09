Fête de l'Humanité 2022 : programmation, infos... Tout sur le festival

FÊTE DE L'HUMA. La Fête de l'Huma fait son retour en 2022 les 9, 10 et 11 septembre, dans l'Essonne. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le festival.

[Mis à jour le 09 septembre 2022 à 12h17] La Fête de l'Huma déménage : pour son édition 2022, le festival déménage dans l'Essonne, sur la Base 217, entre Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté, dans l'Essonne. Au programme de cette 87ème édition, qui débute ce vendredi 9 septembre et durera jusqu'au dimanche 11 septembre, 45 artistes et près de 100 000 festivaliers par jour.

La programmation de cette Fête de l'huma version 2022 se veut aussi alléchante qu'éclectique. On notera la venue notamment du père et du fils Dutronc, Sexion d'Assaut, Selah Sue, Christophe Maé, Skip The Use, L'Impératrice, Benjamin Biolay, Camélia Jordana, Deluxe, Kid Francescoli, mais aussi Kiddy Smile ou Terrenoire. Retrouvez la programmation complète ci-dessous :

La programmation de la Fête de l'Humanité 2022

Pour célébrer son retour en grande pompe, les organisateurs de la Fête de l'Huma ont tout misé sur la programmation 2022, dont voici le détail :

Vendredi 9 septembre : Laylow, Kungs, Benjamin Biolay, L'Impératrice, Odezenne, Camélia Jordana, Kittin & The Hacker, Kiddy Smile, Soviet Suprem, Ronisia, Youv Dee, Pardonnez-nous, Cyril Mokaïesh, Bops, Lisa Ducasse, Winnterzuko, Babysolo33, Rounhaa, Danitsa, Yanis et Lou Crl.

Samedi 10 septembre : Sexion d'Assaut, Selah Sue, Ibeyi, Ziak, Deluxe, Danakil, Sniper, Kid Francescoli, Bagarre, Les Wampas, Helena Hauff, Zamdane, Manu Le Malin, Sama' Abdulhadi, Catastrophe, Ladaniva, Astéréotypie, Cheval fou, Gunwood et Carmen Sea.

Dimanche 11 septembre : Dutronc & Dutronc, Christophe Maé, Skip the Use, Kimberose, Gauvain Sers, Terrenoire, Le Grand Choeur du Canto General, The Excitements, Eesah Yasuke, Jupiter & Okwess, Patrick Coutin et Ghinza.

La billetterie de la Fête de l'Humanité

Pour cette édition 2022 de la Fête de l'Humanité, la billetterie a été prise d'assaut par les amateurs du rendez-vous franciliens. Aussi, les Pass 3 jours à 39 et 45 euros sont épuisés. Il reste des Pass à 50 euros et prochainement, au dernier tarif de 55 euros pour les retardataires. Sur le site de l'événement, il reste également des Pass nuit (qui donnent accès au festival à partir de 22h30), à 19 euros.

La billetterie est disponible par ici !

En 2022, la Fête de l'Huma déménage et se tiendra sur la base aérienne 217, entre les communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté. L'adresse est donc la suivante : B.A 217 - Le Plessis-Pâté - Brétigny-sur-Orge, 91220, Brétigny-sur-Orge. A noter également qu'un camping est disponible (plus d'infos ici).

Pour se rendre à la Fête de l'Huma, il existe plusieurs solutions :

RER : ligne C, gare de Brétigny

: ligne C, gare de Brétigny Voiture : pensez au covoiturage !

: pensez au covoiturage ! Camping-car : une billetterie est disponible par ici, pour accéder à des emplacements à proximité du site.

L'histoire de la Fête de l'Huma

La Fête de l'Humanité, alias Fête de l'Huma, est organisée par le journal L'Humanité. La première édition de la Fête de l'Huma a vu le jour à Bezons, dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France, le 7 septembre 1930. Elle a été initiée par le Directeur du journal de L'Humanité de l'époque : Marcel Cachin, comme manifestation de "solidarité prolétarienne".

Les premiers concerts ne commencent qu'en 1936 lors du Front Populaire, et ramènent beaucoup de festivaliers : la barre des 300 000 participants est alors franchie. A sa reprise à La Libération en 1945, elle réunit un million de personnes. Depuis 2012, de formidables artistes se sont succédés, de Pete Doherty et Shaka Ponk en 2012 à Joe Starr et The Chemical Brothers en 2016, en passant par Manu Chao en 2015, Massive Attack en 2014, -M- et Zebda en 2013...