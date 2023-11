Vous pouvez gagner des centaines d'euros par mois juste en écoutant de la musique

Certaines activités faciles à réaliser, souvent depuis la maison, permettent d'arrondir les fins de mois grâce à la musique.

Tout le monde écoute de la musique ! Cependant, peut-on en faire une activité lucrative ? Gagner sa vie en faisant de la musique requiert de la patience, de la persévérance et du talent. Néanmoins, il existe un moyen de compléter ses revenus grâce à cette passion. Loin d'être un travail compliqué, il s'agit principalement d'en écouter ! Voici nos conseils pour gagner jusqu'à quelques centaines d'euros.

Pour ceux qui maîtrisent l'art subtil de créer de bonnes playlists, sachez qu'il est possible, notamment grâce à l'entreprise Playlist Push, de gagner un peu d'argent. Ce service permet à des artistes de se faire connaitre sur plusieurs plateformes d'écoute comme Spotify. Il permet aussi à n'importe qui d'écouter et de rédiger des critiques. Cette méthode pourrait vous rapporter jusqu'à 12 ou 18 euros par chanson "approuvée" et critiquées, mais la sélectivité est très élevée. La rémunération se fait aussi en constituant des listes de chansons ou musiques critiquées. "Nous vous envoyons des chansons à examiner en fonction de vos genres playlist. Soyez rémunéré à l'examen au fur et à mesure que vos listes attirent l'attention", écrit le site.

Plus simple encore pour les fans de radio de gagner des euros avec la plateforme RadioEarn. Il suffit de s'inscrire sur cette plateforme et d'écouter la radio. Toutes les 15 minutes d'écoute les auditeurs gagnent des points, et reçoivent 2,5 euros tous les 1000 points, qui seront ensuite transférés le mois suivant.

Les critiques ont également leur place dans ce domaine, surtout avec la plateforme Slicethepie. Une fois inscrit, cette plateforme de notation envoie du contenu musical à ses adhérents que ces derniers doivent écouter puis noter. La rémunération est calculée selon le nombre de revues rédigées. Dans le même esprit, l'application Current a été pensée pour la jeune génération qui passe plusieurs heures par jour à regarder du contenu sur les réseaux sociaux et à écouter de la musique. Le concept : réunir les principaux contenus audio et vidéo issus des plateformes les plus populaires tel que Spotify, Youtube etc. A chaque vidéo regardée ou musique écoutée, les utilisateurs cumulent des points échangeables contre de l'argent (entre 2 et 20 centimes par revues) ou des bons d'achat.

Si vous êtes suivis par des milliers de personnes sur un réseau social, le bon plan s'appelle musicgateway : ce site permet de soumettre des avis et des classements avec des notes, et le site assure que les plus assidus gagnent jusqu'à 900 euros par mois. Il faut pour cela avoir une certaine capacité "d'influence". Le processus pour s'y mettre est un peu technique, mais le concept est innovant.

Les linguistes peuvent aussi mettre leur connaissances linguistiques au service de l'industrie de la musique. Leurs talents leur permettent notamment de transcrire les paroles des chansons. Des plateformes comme Welocalize (entreprise de traduction, interprétariat et communication) ou Upwork, une entreprise spécialisée dans la mise en relation d'entreprises et de freelance, sont les plus à même de concrétiser cette activité. La rémunération peut se faire soit à la chanson soit à l'heure, à déterminer avec l'entreprise en question. A titre d'exemple, WeLocalize propose aux alentours de 40 euros pour 30 chansons traduites ou retranscrites en un mois, mais ce marché évolue très vite.