Ce fruit de saison méconnu est excellent pour la santé et contient 3 fois plus de vitamine B1 qu'une banane

Ce fruit d'hiver est très apprécié en France mais connaissez-vous cette nouvelle variété ? Elle cumule les avantages pour votre santé.

Bonne nouvelle : même en hiver, loin des fruits rouges, des abricots ou pêches qui sentent bon les sorties estivales, il est possible de profiter d'une large variété de fruits frais ! La pomme et la banane font partie des préférés des Français mais un autre fruit tire son épingle du jeu. Il est aussi très apprécié au point d'entrer dans le top 10 des fruits les plus consommés chaque année dans notre pays.

Vous avez deviné ? Il s'agit bien sûr du kiwi. C'est un excellent choix pour faire le plein de nutriments essentiels à notre santé. Le kiwi vert est le plus courant, secondé depuis plusieurs années par le kiwi gold, apprécié pour son goût plus doux et son acidité moindre. Mais connaissez-vous le kiwi rouge, cette nouvelle variété ?

Originaire de Chine, le kiwi rouge a fait son apparition depuis peu en Europe, notamment en Italie mais aussi en France où il commence à être cultivé. C'est surtout le cas dans le Sud-Ouest, notamment dans l'Adour où le kiwi vert bénéficie déjà d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP). Contrairement à ce dernier, la peau du kiwi rouge est lisse. Sa chair est peu colorée mais égayée par un liseré rouge au centre. Son goût sucré-acidulé rappelant les baies comme la framboise apporte une touche d'exotisme et de couleurs dans nos desserts hivernaux.

Au-delà de ses qualités gustatives, le kiwi rouge est aussi et un concentré de bienfaits pour notre organisme. Comme ses cousins vert et jaune, il est particulièrement riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui renforce notre système immunitaire.

Une étude publiée en 2020 dans la revue Nutrients avait ainsi montré qu'une consommation quotidienne de deux kiwis durant deux semaines avait joué sur l'amélioration des troubles de l'humeur mais aussi contribué à une diminution significative de la fatigue. Une amélioration significative du bien-être avait aussi été notée chez les participants, davantage que sur un groupe similaire ayant simplement consommé des comprimés de vitamine C.

Mais ce n'est pas tout ! Ce petit fruit contient aussi 3 fois plus de vitamine B1 qu'une banane, selon ses promoteurs. La vitamine B1 est indispensable au bon fonctionnement de notre système nerveux et à la transformation des glucides en énergie. Ainsi, croquer un kiwi rouge au petit-déjeuner ou au goûter est un excellent moyen de bien débuter la journée. Le kiwi rouge renferme également une belle palette de minéraux précieux comme le magnésium.

Côté calories, pas d'inquiétude ! Avec seulement 53 kcal aux 100g, c'est aussi une belle option, à condition de ne pas en abuser, le kiwi rouge restant particulièrement sucré. Dernier petit bémol : même en France, le kiwi rouge est cultivé sous serre pour le préserver en raison de sa fragilité. Sa peau plus fragile et sa rareté entraînent forcément des rendements plus limités pour l'heure... ce qui a un impact sur son prix, encore nettement supérieur au kiwi vert. Cela vaut quand même le coup d'essayer ?