Le café est bon pour la santé, mais seulement quand on le boit à ce moment de la journée

Le café, avec modération, peut avoir d'importants bienfaits pour la santé. Mais pour cela, il faut en boire au bon moment !

Le café est l'une des boissons préférées des Français. Au réveil, en arrivant au travail, après la pause déjeuner, au goûter, voire le soir... À quel moment de la journée est-ce préférable d'en boire ? Pour la première fois, une vaste étude publiée en janvier 2025 dans la revue European Heart Journal a apporté des réponses frappantes à cette question. Les chercheurs américains ont analysé les informations sur la consommation de café et la santé de plus de 40 000 adultes. Les participants ont été divisés en deux catégories : ceux qui boivent du café uniquement le matin, et ceux qui en boivent toute la journée.

L'étude a conclu que "boire du café le matin pourrait être plus fortement associé à un risque de mortalité plus faible que boire du café plus tard dans la journée". En effet, seules les personnes qui buvaient du café uniquement le matin avait un risque de mortalité réduit de 16 % et de plus de 30 % pour les maladies cardiovasculaires, en particulier à partir de 2 tasses, par rapport aux personnes qui n'en buvaient pas du tout. Boire plus de café le matin ne posait pas de problème pour la santé, au contraire : cela réduisait la mortalité. À l'inverse, une consommation plus importante de café chez ceux qui en buvaient tout au long de la journée ne permettait pas de bénéficier de cet effet positif du café sur la santé.

Selon les auteurs de l'étude, cette différence significative peut être expliquée par le fait que "la consommation de café l'après-midi ou le soir peut perturber les rythmes circadiens", l'horloge interne du corps. Ils expliquent que des études ont montré que le fait de boire du café l'après-midi ou le soir réduisait en effet d'environ 30 % la production de mélatonine pendant la nuit. "Cela entraîne à son tour des changements dans les facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'inflammation et la pression artérielle", a expliqué dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, le Dr Lu Qi.

Il estime finalement que "ce n'est pas seulement le fait de boire du café ou la quantité que l'on boit, mais aussi le moment de la journée où l'on boit du café qui est important. Nous ne donnons généralement pas de conseils sur le moment de la journée dans nos recommandations alimentaires, mais peut-être devrions-nous y réfléchir à l'avenir". Si une consommation moyenne de café - en particulier le matin d'après cette étude - est bonne pour la santé, une consommation excessive est à éviter. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas dépasser 4 à 5 tasses de café par jour.