Les enfants et jeunes pourront bientôt aller tous les ans gratuitement chez ce professionnel de santé

Un changement qui concerne les enfants et les jeunes adultes, prévu dans le budget de Sécurité sociale, entrera en vigueur d'ici peu.

Le budget de financement de la Sécurité sociale a été adopté le 17 février 2025. Parmi les mesures qu'il prévoit, un changement concerne la santé des enfants et des jeunes adultes. Ils pourront ainsi bientôt bénéficier d'une consultation gratuite tous les ans, au lieu de tous les trois ans auparavant, chez un chirurgien-dentiste.

Concrètement, les 3 à 24 ans peuvent désormais bénéficier gratuitement tous les ans d'un examen bucco-dentaire et de soins de suivi si nécessaire. Il leur suffira de se présenter chez un chirurgien-dentiste avec leur carte vitale, et leur éventuelle complémentaire santé. Les concernés recevront "une invitation par mail tous les ans au mois anniversaire de l'enfant, sauf à certains âges-clés pour lesquels l'invitation par voie postale sera conservée (à 3, 6, 12 et 18 ans)", précise l'Assurance maladie. Les mineurs et moins de 24 ans recevaient en effet déjà un courrier les invitant à une consultation gratuite dans le cadre du programme "M'T dents", qui devient donc "M'T dents tous les ans". Cette mesure entrera en vigueur le 1er avril.

L'objectif est de "faire émerger de futures 'générations sans carie'", d'après l'Assurance maladie qui avait annoncé ce changement en novembre 2024. 30 % des enfants de 6 ans sont en effet touchés par les caries. Cette mesure permettra de "suivre plus régulièrement la santé bucco-dentaire des jeunes", de "détecter et traiter plus tôt les affections bucco-dentaires afin d'éviter des soins plus invasifs", et de mieux éduquer les jeunes à une bonne santé orale afin d'éviter l'apparition d'affections.

Dents qui tombent, caries, gingivites... Les problèmes bucco-dentaires touchent de nombreux Français, et pourraient ainsi être en partie évités avec un meilleur suivi et une meilleure prévention. D'autant plus que la santé bucco-dentaire, parfois négligée, joue un rôle important sur la santé globale. Des études ont montré qu'une bonne santé bucco-dentaire réduisait le risque d'infarctus, d'AVC, ou encore de diabète.