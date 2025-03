Il y a de plus en plus de naissances de jumeaux, et voici les raisons

Alors que les Françaises font de moins en moins d'enfants, le nombre de naissances de jumeaux a considérablement augmenté depuis les années 1970.

Après le "baby boom", le "jumeaux boom". En France en 2022, plus de 10 700 jumeaux sont nés. Cela représente près de 1,6 % des naissances, un taux 80 % plus élevé qu'en 1970. Cette hausse ne concerne pas que la France, puisqu'il s'agit d'une tendance observée mondialement depuis plusieurs décennies. Mais comment l'expliquer ? Deux raisons sont clairement en cause.

La première est l'augmentation de l'âge moyen des femmes à l'accouchement. En France, il augmente continuellement depuis les années 1970 : il est passé de 27 ans à cette époque à plus de 31 ans aujourd'hui. Ce changement augmente le risque de grossesse multiple, puisque celui-ci augmente avec l'âge. Une femme entre 35 et 40 ans a 2 fois plus de risque d'avoir une grossesse multiple qu'à 20 ans. Cela est dû aux changements hormonaux liés à l'âge : en vieillissant, les femmes secrètent de plus grandes quantités de l'hormone folliculo-stimulante, la FSH, qui augmente la probabilité d'une double ovulation.

La deuxième raison de l'augmentation des naissances de jumeaux est le développement de l'assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA). En France, elle a débuté en 1982 avec la naissance d'Amandine, premier "bébé éprouvette" dans le pays. Depuis, environ 3 % des naissances chaque année sont issus d'une PMA. En 2020, ce sont ainsi plus de 20 000 enfants qui sont nés grâce à une PMA, d'après le ministère de la Santé. Jusque dans les années 2000, la PMA augmentait considérablement la probabilité de grossesse multiple, puisque plusieurs embryons étaient implantés pour augmenter les chances de grossesse.

Depuis, "de nouveaux protocoles de prise en charge ont permis de limiter les grossesses multiples, sans altérer les taux de réussite d'obtention d'une grossesse", d'après la Drees. Aujourd'hui, généralement seul un embryon est implanté, ce qui réduit donc la probabilité de grossesse multiple, même si elle reste plus importante que lors d'une grossesse naturelle. Possiblement pour cette raison, le taux de naissances de jumeaux stagne voire diminue depuis 2015 en France.

Cette hausse de naissances de jumeaux est un problème de santé publique, puisque les grossesses multiples sont plus dangereuses pour les bébés, comme pour les mères. Les jumeaux ont en effet plus de risque de complications à la naissance, de prématurité, de faible poids à la naissance, et finalement de mortalité. Pour la mère, une grossesse multiple augmente également le risque de complications comme du diabète gestationnel, la pré-éclampsie ou encore la mortalité maternelle.