Un nouveau test sanguin peut évaluer l'âge de nos organes, il pourrait prédire le risque de 30 maladies

Le test pourrait prédire le risque de nombreuses maladies, du cancer du poumon au diabète en passant par Alzheimer.

Une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la London's Global University ont réussi à développer un test sanguin qui à lui seul pourrait permettre de prédire le risque qu'une personne a de déclarer des maladies. Pas moins de 30 pathologies seraient concernées. Ce test repose sur l'analyse du vieillissement des organes. "Nos organes fonctionnent comme un système intégré, mais ils peuvent vieillir à des rythmes différents. Le vieillissement de certains organes peut contribuer à de nombreuses maladies liées à l'âge", a expliqué dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, le professeur Mika Kivimaki.

Pour en savoir plus, les chercheurs de l'université londonienne ont analysé des échantillons de sang datant des années 1990 provenant de plus de 6 200 adultes d'âge moyen, et ont suivi leur état de santé pendant environ 20 ans. Le test sanguin permet de déterminer le vieillissement d'organes, ce qui peut prédire, des années plus tôt, le risque de nombreuses maladies qui touchent ces organes, mais aussi dans le reste du corps. Par exemple, les chercheurs rapportent que "un cœur qui vieillit plus rapidement prédit un risque significativement accru de maladies cardiovasculaires", et un vieillissement accéléré des poumons prédisposait aux infections respiratoires ou encore au cancer du poumon.

Jusque-là, cela semble plutôt logique ! Mais les chercheurs ont observé des liens indirects entre le vieillissement de certains organes avec des maladies qui touchent d'autres parties du corps. Chez les personnes au sein de l'étude qui avaient un risque plus élevé de démence, ce n'était pas le cerveau qui vieillissait plus rapidement, mais leur système immunitaire. "Ce résultat corrobore" des études précédentes qui ont montré que "les personnes sujettes à des infections graves présentent également un risque plus élevé de démence plus tard".

Aussi, un organe en particulier avait un impact majeur sur le reste du corps. "La santé des reins était particulièrement liée à celle d'autres organes, puisque les personnes présentant un vieillissement accéléré des reins étaient plus susceptibles de développer ultérieurement des maladies vasculaires, un diabète de type 2 et des maladies du foie", expliquent les chercheurs.

Même si d'autres études doivent être menées avant qu'un tel test soit disponible, les auteurs de l'étude publiée dans la renommée revue The Lancet estiment qu'il pourrait "jouer un rôle crucial dans la prévention de nombreuses maladies". Surtout, ce test permettrait une "prévention plus personnalisée et plus efficace", afin de cibler pour chaque individu des mesures préventives en fonction du vieillissement de leurs organes.