Manger du chocolat noir est bon pour la santé, il réduit le risque de souffrir de cette maladie

Les Français font partie des plus gros consommateurs mondiaux de chocolat, et notamment à Pâques, où plusieurs dizaines de milliers de tonnes sont englouties dans le pays.

Bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat, surtout à l'approche de Pâques ! En manger apporte du réconfort, du bien-être, mais pas que. De nombreuses études se sont penchées sur les bienfaits du chocolat pour la santé. Le chocolat noir en particulier l'un des aliments les plus riches en flavanols, des substances antioxydantes également présentes dans le thé et les baies.

Cette propriété offrirait aux consommateurs de chocolat noir une certaine protection contre des maladies. Justement, des chercheurs des universités d'Harvard et de Shanghai ont récemment analysé les effets de la consommation de chocolat sur le risque de diabète. Leur étude, publiée dans le British Medical Journal fin 2024, a conclu que les personnes qui mangent 5 portions ou plus de chocolat noir par semaine - une portion équivaut à une barre chocolatée - avaient un "un risque significativement inférieur de 21 %" de diabète de type 2 par rapport à ceux qui n'en mangeaient jamais ou rarement.

Par contre, la consommation de chocolat au lait ne réduisait pas le risque de diabète de type 2. Pire encore, "une consommation accrue de chocolat au lait, est associée à une prise de poids à long terme", ce qui n'est pas le cas avec le chocolat noir, rapportent les auteurs de l'étude. Les résultats de leur recherche sont "conformes aux études publiées précédemment".

Plusieurs études avaient en effet déjà démontré un risque réduit de diabète chez les consommateurs de chocolat, mais n'avaient pas précisé l'impact des différents types de chocolat. Elles avaient aussi mis en évidence qu'en plus de réduire le risque de diabète, le chocolat apporte des bienfaits pour la santé cardiovasculaire grâce à sa richesse en antioxydants. Le chocolat noir est également riche en minéraux comme le magnésium et le fer, ce qui a des vertus pour la santé cérébrale et le système immunitaire.

Alors à Pâques, vous pouvez consommer du chocolat noir sans culpabilité, mais privilégiez le plus riche possible en cacao, et de préférence bio. Le chocolat au lait, et pire encore le chocolat blanc plus riche en sucre et qui ne contient pas de cacao mais uniquement du beurre de cacao, doivent être consommés avec modération.