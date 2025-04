C'est l'erreur à ne surtout pas faire avec sa brosse à dents, elle favorise la présence de bactéries

Cette habitude avec la brosse à dents peut paraître anodine, mais elle crée un véritable nid à bactéries.

Il faut se brosser les dents au moins deux fois par jour... et avec une brosse à dents propre, c'est mieux ! Les bactéries ne sont pas nécessairement dangereuses pour la santé, mais certaines le sont. De mauvaises bactéries dans la bouche peuvent provoquer mauvaise haleine, caries, infections, troubles digestifs et même des problèmes plus graves comme des maladies cardiovasculaires ou neurologiques.

D'où l'importance de prendre au sérieux son hygiène bucco-dentaire, en se lavant les dents minimum deux fois par jour, en passant du fil dentaire ou des brossettes interdentaires, et en ayant une alimentation variée, sans excès de sucre. Or de nombreuses personnes, sans s'en rendre compte, provoquent un nid à bactéries sur leur brosse à dents.

Comment ? En mettant un capuchon ou en la rangeant dans un étui. Ces deux objets populaires sont vendus pour, soi-disant, protéger les brosses à dents des bactéries et virus extérieurs. Mais c'est en réalité l'inverse qui se produit. Les brosses à dents, dans cet environnement fermé sans aucune aération, sèchent bien plus lentement qu'à l'air libre. L'humidité ambiante et la température plus élevée apportent les conditions idéales pour que les bactéries prolifèrent.

Alors quelles sont les bonnes pratiques pour éviter le développement de bactéries sur sa brosse à dents ? Il faut bien rincer sa brosse à dents, la laisser sécher à l'air libre, la tête vers le haut. Elle ne doit pas être collée à d'autres brosses à dents, et ne doit pas être proche de toilettes, à cause des bactéries projetées lors des chasses d'eau.

Si vous avez besoin de mettre votre brosse à dents dans un étui, par exemple en voyage, il faut privilégier ceux qui ont une perforation, et attendre qu'elle soit sèche avant de la mettre dedans. Enfin, il est recommandé de changer de brosse à dents tous les trois mois, ou dès qu'elle est abimée.