"On devrait tous le faire aux WC" : ce geste prend une seconde et peut en dire beaucoup sur votre santé

Personne ne le fait... Or ce petit geste à faire chaque fois que vous allez aux toilettes pourrait vous éviter bien des soucis sur le long terme.

Aller aux toilettes est un acte banal mais intime dont on parle peu. Pourtant, de nombreux scientifiques s'intéressent de près à nos selles et notre transit intestinal. Et pour cause : ils sont de véritables indicateurs de notre état de santé général ! Cela vaut donc le coup d'adopter un petit réflexe...

Premier point auquel personne ne fait vraiment attention, savoir la fréquence à laquelle vous allez à la selle. Peu de monde saurait répondre à la question précisément. Or elle peut donner de précieuses indications sur votre état de santé, notamment lors d'un rendez-vous médical. Cela vaut donc le coup de compter... Y a-t-il d'ailleurs une fréquence idéale ? Non, il n'y a pas de norme absolue mais le Dr Sean Gibbons, de l'Institut des Systèmes Biologiques de Seattle, a défini une moyenne optimale : entre 1 et 3 selles par jour. Son étude a ainsi classé les transits en 4 catégories : constipation (1-2 selles/semaine), normal bas (3-6 selles/semaine), normal haut (1-3 selles/jour) et diarrhée (+ de 3 selles/jour).

Ceux qui vont 1 à 3 fois par jour aux toilettes ont ainsi une meilleure flore intestinale, avec plus de "bonnes" bactéries produisant des acides gras à chaîne courte anti-inflammatoires. À l'inverse, les gens constipés auraient plus de toxines dans le sang. Or de précédentes études avaient associés ces toxines à un risque accru d'infections.

L'explication ? D'après une étude publiée dans Cell Reports Medicine en 2024, la fréquence des selles influence directement le microbiote intestinal et est associée à des maladies comme l'insuffisance rénale chronique ou la démence. L'analyse faite sur des adultes en bonne santé révèle que la fréquence des selles impacte le nombre de certains microbes intestinaux, en lien avec l'inflammation, la santé cardiaque, hépatique et rénale. La constipation entraîne notamment une accumulation de toxines microbiennes. Cela suggère que ces toxines s'accumulent avant l'apparition de dommages aux organes et pourraient ensuite favoriser des maladies chroniques liées à l'âge.

Au-delà de la fréquence, il faut aussi observer l'aspect des selles. Selon Emily Leeming, chercheuse au King's College de Londres, observer la forme et l'aspect de ses selles est important. "Nous devrions tous examiner nos selles, car c'est comme un test de santé intestinale gratuit". L'idéal est d'avoir des selles en forme de saucisse lisse ou avec des fissures (type 3-4 sur l'échelle de Bristol). La présence de sang (selles noires ou rouges) doit alerter et faire consulter, de même que des diarrhées fréquentes et soudaines ou des douleurs abdominales après les repas.

Pour favoriser le transit, 3 conseils simples ressortent des études : manger plus de fruits et légumes, bien s'hydrater et pratiquer une activité physique régulière. Plus que l'aspect ou la fréquence, les experts insistent sur l'importance d'être sensibilisé à ce petit réflexe au quotidien et savoir réagir s'il le faut. Pour eux, toute modification inexpliquée ou persistante de vos selles doit ainsi inciter à consulter un médecin.