C'est dans ces régions et départements français qu'il y a le plus de suicides, voici les cartes

La santé mentale semble se dégrader depuis plusieurs années. Certaines zones de l'Hexagone sont particulièrement touchées par le suicide et les tentatives de suicide.

La santé mentale est classée "Grande cause nationale 2025". Depuis la pandémie de Covid-19 notamment, les troubles mentaux touchent de plus en plus de Français, et notamment les plus jeunes d'entre eux. La dépression par exemple concernait en 2021 plus de 20 % des jeunes de 18-24 ans, soit près du double par rapport à 2017.

En 2023, plus de 90 000 personnes ont été hospitalisées pour un geste auto-infligé (tentative de suicide ou auto-mutilation) en France, soit une hausse de près de 3 % par rapport à 2022 d'après un bilan de Santé publique France publié ce 12 mai 2025. Cette hausse a été particulièrement portée par les femmes, chez qui le taux d'hospitalisation pour geste auto-infligé a connu une "nette hausse" de 10 % par rapport à 2019, avant la pandémie.

Dans l'Hexagone, certaines régions sont particulièrement concernées par ces hospitalisations. Elles sont en effet bien plus nombreuses dans le nord-ouest que dans le sud-est de la France. Les régions les plus touchées sont ainsi les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, où il y a jusqu'à au moins trois fois plus d'hospitalisations pour geste auto-infligé qu'en Ile-de-France par exemple. Les suicides sont également en augmentation. À l'échelle française, plus de 9 000 décès par suicide - dont une majorité d'hommes, en particulier de plus de 45 ans - ont été recensés en 2022. Un chiffre en augmentation de plus de 3 % en un an, notamment porté par la hausse des suicides chez les hommes seniors.

© Santé publique France

Le même "gradient géographique nord-ouest/sud-est" est observé pour les suicides que pour les gestes auto-infligés. Les régions les plus touchées par le suicide sont ainsi la Bretagne et la Normandie. À l'échelle départementale, les taux de suicide les plus importants sont observés dans les Côtes-d'Armor, l'Orne et la Corrèze. À l'inverse, les régions avec le plus faible taux de suicide sont la Corse et l'Île-de-France.

La santé mentale, et notamment la prévention des suicides, représente donc un enjeu majeur en France. La situation empire depuis plusieurs années et a atteint un niveau alarmant, notamment chez les jeunes et les séniors. En cas de détresse psychologique, le numéro national d'écoute 3114 est disponible gratuitement chaque jour et à toute heure.