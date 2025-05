Cette prof implore les parents d'enseigner une petite chose aux enfants, ça change tout pour l'école

Cette professeure de maternelle appelle les parents à mettre l'accent sur une petite chose qui facilitera énormément la scolarité de leurs enfants.

Etre propre, s'habiller tout seul... Lors de leur première rentrée à l'école, les enfants ont besoin d'avoir atteint certaines capacités et un minimum d'autonomie. Pourtant, selon Emily Perkins, professeure en maternelle de 28 ans, ce n'est pas la priorité. Selon elle, la leçon la plus importante qu'un enfant doit connaitre en arrivant à l'école est tout autre.

"Je suis enseignante, j'enseigne à la maternelle et beaucoup de gens me demandent quoi faire pour préparer leur enfant à la maternelle", a expliqué cette enseignante américaine dans sa vidéo sur le réseau social Tiktok. Elle assure que pour de nombreux gestes comme prendre la collation, se moucher ou "mettre la paille du Capri Sun", elle aidera les élèves sans problème et que ces détails ne l'empêcheront pas d'enseigner.

Par contre, un autre élément est primordial pour qu'un jeune enfant réussisse son entrée à l'école, selon elle : comprendre le mot "non". "Non, n'est pas un gros mot", insiste la professeure auprès de Today. Elle assure que certains parents lui répondent qu'ils ne disent pas "non" à leur enfant pour ne pas les perturber, mais c'est une erreur. Et d'ajouter que d'autres enseignants constatent une tendance à une parentalité trop permissive.

"Dites à votre enfant "non"… Dites-lui "non" en une phrase complète. Ne lui apprenez pas que lui dire "non" l'invite à discuter ou négocier, car si je ne peux pas dire "non" à votre enfant en tant qu'adulte et qu'il ne respecte pas ce "non", il est tout simplement inéducable", détaille l'enseignante, très directe dans sa vidéo.

Dans sa profession, la nécessité d'utiliser le "non" revient régulièrement. Le mot est même vital pour des questions de sécurité : elle évoque, par exemple, les exercices incendie qui ont régulièrement lieu dans les écoles. "J'adore expliquer pourquoi, mais si je n'y parviens pas immédiatement, les enfants doivent quand même entendre et accepter le 'non'".

Auprès de Today, le docteur Deborah Gilboa soutient aussi cette théorie. Selon cette dernière, certains enfants n'acceptent pas le "non" car "cela n'a jamais signifié 'non' auparavant, mais plutôt 'redemande-le-moi' ou 'je vais me plaindre jusqu'à ce que tu cèdes'". Elle insiste sur le fait que pour l'école, qui est un environnement structuré, il est indispensable que les enfants soient habitués "à avoir des limites, à respecter les attentes en matière de bonne conduite et à subir les conséquences du non-respect des règles". Sinon, ils pourraient avoir des difficultés en classe.