Coca et frites Mcdo : cette astuce contre les migraines est-elle vraiment efficace ?

Les migraines touchent 15 % de la population. Une astuce contre ces crises douloureuses fait le tour des réseaux sociaux : prendre un Coca-Coca et des frites chez McDonald's.

Vous avez peut-être vu passer ces vidéos sur les réseaux sociaux. Des personnes se filment en train de manger des frites et du Coca-Cola, souvent directement dans leur voiture, pour soulager leur migraine. Certains affirment qu'il s'agit de leur remède miracle, et d'autres le testent. Mais est-ce vraiment efficace ? Oui et non.

D'abord, le Coca-Cola (uniquement le classique) peut être efficace car il contient de la caféine, qui est associée à des anti-douleur dans certains médicaments contre les maux de tête. En effet, la caféine "agit comme un vasoconstricteur, ce qui signifie qu'elle rétrécit les vaisseaux sanguins. Cela permet de contrer la dilatation des vaisseaux sanguins qui survient lors d'une migraine, un facteur déclenchant majeur de la douleur", a expliqué la professeur en neurosciences Amanda Ellison à The Conversation. Aussi, la quantité de sucre présente dans le Coca-Cola peut soulager les personnes qui souffrent de maux de tête à cause d'une hypoglycémie.

Quant aux frites, il y a moins de raisons qui peuvent expliquer son efficacité potentielle. D'après la Pr Ellison, le sel présent (en grandes quantités...) dans les frites de McDonald's pourrait "rétablir l'équilibre des électrolytes" qui peut être "perturbé lors d'une crise de migraine". Mais le sel est plutôt à l'origine d'une déshydratation, qui elle-même est un facteur déclencheur de migraines.

Cette astuce "Coca et frites" comme remède anti-migraines peut donc fonctionner sur certaines personnes, mais elle ne doit pas être utilisée trop fréquemment. On le sait, ces aliments sont loin d'être bons pour la santé, et doivent donc être consommés le moins possible. Les personnes qui souffrent de migraines chroniques doivent plutôt consulter un professionnel de santé pour mettre en place un traitement efficace et adapté à leur situation personnelle.

Plusieurs médicaments ont montré leur efficacité contre la migraine : les anti-douleur comme l'ibuprofène et les triptans en cas de crise ; et les traitements de fond, comme les bêta-bloquants. Au-delà des traitements, la prévention a un rôle majeur. Une bonne hygiène de vie, avec une alimentation équilibrée, un bon sommeil et une activité physique régulière, est particulièrement nécessaire et efficace dans la prise en charge des migraines. Les personnes qui en souffrent doivent également identifier et éviter les facteurs qui déclenchent leurs crises : il peut s'agir d'un manque de sommeil, de la consommation d'alcool, de tabac, de café, de stress...