La fréquence de vos selles en dit long sur votre santé, voici les chiffres à connaître selon une étude

Une étude l'a montré : vos passages aux toilettes peuvent avoir un impact sur votre santé.

C'est une question très personnelle et il y a peu de chances qu'on vous la pose régulièrement. Même chez le médecin, en dehors de quelques recherches de diagnostic précis ou si vous mettez votre médecin traitant sur la voie, elle est plutôt rare. A tort ? C'est en tout ce que semblent indiquer les résultats d'études menées ces dernières années.

Cette question est plutôt simple et claire : "a quelle fréquence faites-vous caca ?" Cela vaut le coup d'y réfléchir quelques secondes puisque votre réponse pourrait révéler beaucoup sur votre état de santé général. C'est ce que suggère donc particulièrement une étude publiée en juillet 2024, qui a examiné la fréquence des selles de 1 425 personnes et l'a comparée à leurs données démographiques, génétiques et de santé.

Chez les personnes constipées, les chercheurs ont ainsi constaté une augmentation des toxines dans la circulation sanguine, pouvant affecter les reins. "Lorsque les selles restent trop longtemps dans l'intestin, les microbes épuisent les fibres disponibles et fermentent à la place les protéines, produisant alors plusieurs toxines qui peuvent passer dans la circulation sanguine", explique Johannes Johnson-Martinez, bioingénieur à l'Institute for Systems Biology (ISB), l'institut qui a mené et collecté les résultats de cette étude. Et les autres ?

À l'inverse, les personnes souffrant de diarrhée présentaient des signes d'inflammation et de lésions hépatiques dues à un excès d'acide biliaire que le foie doit recycler. Leurs échantillons de sang montraient des biomarqueurs associés aux dommages hépatiques. Au final, les chercheurs ont classé les participants en quatre catégories :

constipation (une à deux selles par semaine),

normale-faible (trois à six selles par semaine),

normale-élevée (une à trois selles par jour)

et diarrhée (plus de quatre selles liquides par jour).

Si la fréquence de vos selles peut évoluer, ces chiffres permettent donc de vous situer. L'étude révèle ainsi que la fréquence idéale se situe dans une zone particulière dite "zone en or", soit une à trois selles par jour. Leurs échantillons de selles contenaient des niveaux élevés de bactéries associées à la fermentation des fibres.

Il serait donc préférable d'aller une fois ou deux fois aux toilettes pour les gros besoins par jour. En étudiant les modes de vie des participants, les chercheurs ont fait un autre constat : "C'est le fait de manger plus de fruits et de légumes qui a été le signal le plus important" observé chez les personnes avec des selles régulières. La consommation d'eau et la pratique d'une activité sportive régulière jouent aussi un rôle. Les participants dans cette catégorie ont ainsi déclaré consommer plus de fibres, boire plus d'eau et faire plus d'exercice.

"Cette étude montre comment la fréquence des mouvements intestinaux peut influencer tous les systèmes du corps, et comment une fréquence de selle hors-normes peut être un facteur de risque important dans le développement de maladies chroniques", en conclut Sean Gibbons, microbiologiste à l'Université de Washington et auteur correspondant du rapport publié dans le Cell Medicine Report. En cas de variations importantes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il pourra vous aider à identifier les causes et vous proposer des solutions adaptées.