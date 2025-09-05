Il n'y a pas que le poids : la taille du cou en dit beaucoup sur l'état de santé

La taille du cou est un indicateur méconnu de l'état de santé. Un cou au-dessus des normes peut augmenter le risque d'avoir plusieurs maladies, notamment cardiovasculaires.

La taille du cou n'est pas qu'une histoire d'esthétique. Elle peut être un indicateur sur l'état de santé, en plus du poids, de l'IMC ou encore du tour de taille. Se baser uniquement sur le poids ou l'IMC est d'ailleurs parfois insuffisant. Une personne très musclée par exemple peut être considérée comme obèse à tort. C'est pourquoi d'autres indicateurs, comme le tour de taille et le tour de cou intéressent de plus en plus les chercheurs et professionnels de santé.

Plusieurs études ont en effet été menées sur les liens entre la taille du cou et l'état de santé. Certaines ont mis en évidence que les personnes qui ont un cou large ont plus de risque d'avoir des problèmes de santé. "Les preuves établissant un lien entre la taille du cou et les problèmes de santé sont frappantes", ont affirmé des chercheurs de l'Université de Kingston dans The Conversation.

D'abord, des liens ont été découverts entre la taille du cou et la santé cardiovasculaire. Une étude publiée en 2020 avait "montré que chez les patients hypertendus, le tour de cou est indépendamment associé aux facteurs de risque cardiovasculaire". Les auteurs de l'étude ont estimé que cet indicateur devrait même "être pris en compte dans le dépistage des maladies cardiovasculaires". Une autre étude publiée en 2022 avait conclu que "les personnes ayant un tour de cou élevé présentaient un risque accru de fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque courant, ndlr) par rapport à celles ayant un tour de cou faible".

En plus des maladies cardiovasculaires, un cou large peut aussi augmenter le risque ou être le signe de maladies métaboliques, comme le diabète. Une étude publiée en 2023 qui a analysé 16 recherches a conclu qu'une circonférence plus élevée du cou "est associée à un risque accru de diabète de type 2 et de diabète gestationnel". Aussi, les auteurs d'une autre étude datant de 2018 avaient découvert que "le tour de cou est un facteur prédictif important du syndrome métabolique", un syndrome de plus en plus courant qui est caractérisé par un taux élevé de cholestérol, de glycémie et une hypertension artérielle.

Enfin, un tour de cou épais a aussi été associé à l'apnée du sommeil, un trouble du sommeil qui augmente le risque de nombreuses maladies notamment cardiovasculaires. Globalement, de nombreux chercheurs estiment que le tour de cou pourrait faire partie des examens de routine pour estimer le risque d'avoir ces maladies. La mesure du tour de cou est simple à réaliser, et plus fiable que le tour de taille qui fluctue avec la respiration et l'alimentation.

Mais quelle est une taille de cou "normale" ? D'après les scientifiques de Kingston, "pour les hommes, un tour de cou de 43 cm ou plus augmente les risques pour la santé. Pour les femmes, le seuil est de 35,5 cm ou plus". Bien sûr, une taille de cou au-dessus de ces normes n'est pas forcément le signe d'un problème de santé, et inversement.