Ce traitement méconnu est le plus efficace contre les maux de dos, ce n'est pas un médicament

De nombreuses personnes souffrent de maux de dos chroniques. Si les médicaments et la kinésithérapie sont aujourd'hui la norme, une autre méthode peu connue a démontré son efficacité.

Le mal de dos est considéré comme "la maladie du siècle". Presque tout le monde a déjà eu ou aura mal du dos dans sa vie. Si pour certains, les douleurs sont modérées et passent souvent rapidement, elles peuvent devenir chroniques pour d'autres. Or, une lombalgie chronique, qui dure plus de 3 mois, peut impacter grandement la qualité de vie.

Heureusement, des solutions existent pour soulager les douleurs. Des antalgiques peuvent être prescrits, et une rééducation en kinésithérapie est généralement nécessaire. Mais cela ne suffit pas toujours, surtout au long terme. Un autre traitement, moins connu, a pourtant prouvé son efficacité.

Il s'agit de la thérapie cognitivo-fonctionnelle. Cette méthode au nom un peu barbare est une "approche individualisée et centrée sur la personne qui aide les individus à gérer eux-mêmes leur état en ciblant les obstacles physiques et psychosociaux à la guérison", expliquent des chercheurs australiens qui ont mené des études sur le sujet. Concrètement, c'est une approche globale qui a pour but d'apprendre à gérer la douleur, à retrouver une activité physique adaptée, et à améliorer son hygiène de vie globale.

Récemment, des chercheurs ont prouvé que cette thérapie était efficace, et même plus que les traitements de base. "Un certain nombre d'études cliniques ont démontré que la thérapie cognitivo-fonctionnelle permet de réduire à long terme la douleur et le handicap, par rapport à d'autres interventions", selon le site de la clinique du physio.

Depuis plusieurs années, une équipe de chercheurs australiens teste cette méthode auprès de centaines de patients atteints de lombalgie chronique. En 2023, ils ont "constaté des améliorations importantes et durables au niveau fonctionnel et une réduction de l'intensité de la douleur chez les personnes ayant suivi cette thérapie, par rapport à celles ayant reçu les soins habituels", ont-ils rapporté dans The Conversation. Ces effets "ont persisté pendant 12 mois", se sont-ils réjouits.

Plus récemment, ils ont rapporté dans la renommée revue The Lancet que la thérapie cognitivo-fonctionnelle apportait des "effets durables à 3 ans par rapport aux soins habituels". Les chercheurs estiment qu'il s'agit ainsi du "premier traitement contre les lombalgies chroniques invalidantes dont l'efficacité à long terme (> 12 mois) sur l'invalidité a été démontrée".

En plus d'être efficace sur le long terme, la thérapie cognitivo-fonctionnelle est peu risquée, plus appréciée par les patients et plus rentable que les soins habituels. Cette option thérapeutique pourrait "réduire considérablement l'impact de la lombalgie chronique si l'intervention (était) largement mise en œuvre", estiment les chercheurs.