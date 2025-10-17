Il y a des astuces naturelles : comment limiter les cheveux blancs et en prendre soin ?

Les cheveux blancs finissent bien un jour par pointer le bout de leur nez. Peut-on retarder leur apparition et comment prendre soin de sa chevelure grisonnante ? Voici quelques astuces naturelles.

Les cheveux blancs, on ne peut y échapper... mais peut-on les limiter ? Leur arrivée est inéluctable puisque c'est le résultat biologique du temps qui passe. Ils apparaissent lorsque les cellules responsables de la pigmentation cessent de produire de la mélanine. Si ce changement est donc inévitable avec l'âge, il existe des solutions pour dissimuler les cheveux blancs en douceur mais aussi pour limiter leur apparition.

La solution la plus évidente ? La coloration évidemment, à réaliser soi-même ou à confier à un professionnel. On peut opter pour des tons naturels proches de sa couleur d'origine pour ne pas trop trancher dans le vif. Les mèches sont une autre alternative. Claires, elles donnent une teinte dorée. Foncées, elles créent un effet poivre et sel en douceur. Surtout, même si l'on peut être très tenté de le faire quand on voit poindre un cheveu blanc ou une petite mèche, on ne l'arrache pas ! Ce serait à la fois inutile puisque la racine restera et repoussera mais surtout cela peut créer des irritations voire de petites cicatrices au niveau du cuir chevelu.

A l'image des hommes aux cheveux poivre et sel, de plus en plus de femmes décident d'ailleurs d'assumer fièrement leurs cheveux blancs, à l'image de l'actrice Meryl Streep, de la chanteuse Lio ou encore de l'écrivaine Sophie Fontanelle. Que l'on décide de les camoufler ou de les montrer, il est en tout cas essentiel de chouchouter ses cheveux blancs ! Plus épais, ils sont aussi plus cassants et particulièrement sensibles aux agressions extérieures, à la chaleur et la sécheresse. Pour les garder brillants, on peut miser sur des soins déjaunissants et des masques nourrissants.

Des astuces naturelles sont régulièrement relayées, comme l'application d'un mélange d'œufs et d'huile d'olive pour renforcer et hydrater les fibres capillaires. L'huile de coco, le vinaigre de cidre ou encore le gel d'aloe vera sont aussi plébiscités pour leurs vertus. Cependant, si ces remèdes maison peuvent apporter un coup d'éclat ponctuel, ils sont controversés, peuvent faire plus de mal que de bien en cas de mauvais dosage du mélange et ne remplacent pas un soin professionnel régulier adapté à la nature spécifique et fragile des cheveux blancs.

Enfin, quelques habitudes permettent de retarder leur apparition. Tout commence dans l'assiette avec une alimentation riche en vitamines B5, B12, en silicium et en acides gras essentiels, présents dans les œufs, les abats, les haricots, l'avocat ou encore les amandes... Ces nutriments stimulent la production de mélanine. On fuit aussi le stress qui perturbe les cellules du cuir chevelu, on réduit le tabac (ou mieux, on arrête !) et les expositions au soleil qui fragilisent la kératine. On fait aussi attention à la composition de ses shampoings, après-shampoings et soins capillaires. Pour limiter les substances trop agressives, mieux vaut alors choisir des produits adaptés dont la liste d'ingrédients n'est pas trop longue... On surveillera notamment les sulfates et silicones.