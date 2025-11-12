Vous mettez juste de la crème sur vos mains sèches ? Cet oubli empêche de bien réparer votre peau

De nombreuses personnes souffrent de mains sèches l'hiver. Mettre de la crème hydratante ne suffit pas : un geste essentiel est trop souvent oublié.

En hiver, les mains sont mises à rude épreuve. Températures qui chutent, vent froid et sec, longues douches ou bains chauds... Tout cela assèche la peau des mains. La peau tiraille, est rugueuse et rouge, pèle, démange... Ce n'est ni agréable, ni esthétiquement joli, il faut l'avouer ! Les marques de cosmétiques l'ont d'ailleurs bien compris, quand on voit la quantité de crèmes et autres produits pour les mains disponibles dans les rayons des pharmacies, des supermarchés ou boutiques spécialisées.

Mettre de la crème hydratante sur les mains quand elles sont sèches - et dans l'idéal avant qu'elles ne le deviennent - est bien sûr une bonne solution. Le choix de la crème est important : on évite les crèmes qui contiennent de l'alcool et on mise plutôt sur des crèmes grasses, à base de beurre de karité par exemple. On les applique si possible après chaque lavage de mains (on évitera d'ailleurs de se les laver plus que nécessaire ou d'utiliser du gel hydroalcoolique), douche ou bain.

© 123RF

Au-delà de la crème mains, il faut également faire attention à tous les produits qui entrent en contact avec leur peau : gel douche, savon mains - les savons surgras par exemple permettent de garder la peau hydratée - et on met des gants pour faire le ménage et la vaisselle. Il est aussi préférable de mettre des gants (pas de ménage) en extérieur quand il fait froid pour protéger les mains.

Mais ce que presque tout le monde oublie, c'est de mettre de la crème solaire sur les mains ! Eh oui, même en hiver, "vous devez porter de la crème solaire sur vos mains tous les jours", insiste la dermatologue Neera Nathan sur Instagram. Elle rappelle que cela est indispensable même si vous ne passez pas beaucoup de temps dehors, car "les UV et la lumière visible passent à travers les fenêtres".

Les mains sont une zone souvent oubliée quand on met de la crème solaire, et surtout en hiver. Pourtant, les mains sont - comme le visage - particulièrement exposées aux rayons du soleil. Résultat, la peau des mains peut vieillir plus rapidement, et des rides et tâches pigmentaires peuvent apparaître... voire des cancers de la peau, qui sont fréquents à cet endroit. C'est pourquoi il est essentiel de mettre de la crème solaire au quotidien sur les mains, en particulier si vous passez du temps à l'extérieur. Une bonne astuce est de miser sur une crème mains qui contient une protection solaire, la plus élevée possible bien sûr.