Après la douceur, un choc froid et des gelées sont annoncés ! L'air de l'Arctique va tout gâcher à cette date

Si la douceur va se faire ressentir cette semaine, un changement brutal de temps est déjà prévu. Les températures tomberont en dessous des normales de saison et le gel sera de retour.

Cette semaine, la météo est clémente. Le ressenti va même devenir très agréable en milieu de semaine, avec un pic de douceur. L'indicateur thermique national, moyenne des températures quotidiennes prévues, pourrait atteindre 16 degrés, soit 6 degrés au-dessus des normales saisonnières. Un changement de temps va ensuite rapidement se dessiner. Dès vendredi 14 novembre, une perturbation va revenir par la côte atlantique, les températures resteront toutefois agréables.

Mais la perturbation va se généraliser dans le week-end, ne laissant plus que le quart nord-est au soleil samedi. Cette partie de l'Hexagone sera rattrapée par la pluie dimanche. Les températures seront en baisse avec entre 7 et 11 degrés en moyenne le matin et 11 et 16 l'après-midi. Elles resteront supérieures aux normales de saison, mais auront déjà perdu plusieurs degrés en quelques jours. Sous la pluie et avec le vent, le ressenti sera plus frais.

© La Chaine météo

Pour la semaine prochaine, c'est un changement de temps radical qui est déjà annoncé. La Chaine Météo annonce l'arrivée "d'air froid en provenance des régions arctiques" qui va remplacer l'air subtropical. L'indicateur thermique national devrait passer de 16 degrés vendredi à 8,8 mardi 18 novembre. Entre 7 et 10 degrés pourraient être localement perdus sur cette courte période. Les températures devraient donc tomber en dessous des normales de saison mardi prochain.

Ainsi, à Paris et Rennes, on devrait passer de 18 à 9 degrés, de 22 à 12 à Biarritz ou encore 15 à 7 à Metz par exemple. Les conditions seront donc plus "automnales, voire hivernales" en début de semaine. Dans le nord-est, particulièrement dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle et la Marne, des minimales autour de 1 ou 2 degrés sont attendues à partir de lundi. A contrario, l'extrême sud sera bien moins affecté et les températures pourront encore atteindre, voire dépasser les 15 degrés. Cela marquera, par ailleurs, le retour de la neige en montagne.

Ces prévisions restent à confirmer, mais la nette baisse en début de semaine apparait comme fiable. Les incertitudes concernent plutôt la durée de cet épisode de fraicheur. Météo France anticipe aussi ce temps refroidi "au moins en début de semaine prochaine" suite à un vent du nord avec "des gelées assez fréquentes". Ce phénomène est de plus en plus tardif : le mois d'octobre a été marqué par une quasi absence de gelées matinales, tout comme le début de novembre.