Je suis ophtalmologue, à partir de cet âge "il ne faut pas oublier d'aller se faire dépister pour le glaucome"

Le glaucome est une maladie très fréquente, mais qui est souvent détectée trop tard. C'est pourquoi les ophtalmologues recommandent de se faire dépister à partir d'un certain âge.

Souvent, on ne va consulter un ophtalmologue que lorsqu'on a des problèmes aux yeux, c'est logique. Pourtant, comme pour le reste du corps, la prévention est essentielle. Certaines maladies peuvent en effet se développer silencieusement : c'est notamment le cas du glaucome.

"La maladie ne donne aucun symptôme. Quand ils apparaissent, c'est trop tard : la cécité s'installe et il n'y a pas de retour en arrière", alerte le Dr Gabriel Hallali, dermatologue à l'Hôpital National des Quinze-Vingts. "Le glaucome est souvent diagnostiqué tardivement, car il évolue longtemps sans perte d'acuité visuelle et sans symptômes apparents, confirme l'Assurance maladie. Le glaucome est d'ailleurs "la seconde cause de cécité en France, après la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)". D'où l'importance du dépistage !

Justement, le Dr Hallali rappelle qu'il est recommandé "de faire au moins une consultation chez un ophtalmologue entre 40 et 45 ans, tous les deux ans". C'est d'ailleurs généralement à cet âge que la majorité de la population commence à être touchée par la presbytie, qui impacte la vision de près. "C'est justement la bonne occasion pour faire dépister le glaucome", conseille l'ophtalmologue.

Selon l'Assurance maladie, "le glaucome survient en général à partir de 40 ans" et devient de plus en plus fréquent avec l'âge. Après 70 ans, une personne sur dix est touchée, mais au moins la moitié des concernés "présenteraient la maladie sans le savoir", précise l'Assurance maladie.

Au-delà de l'âge, d'autres facteurs de risque favorisent le glaucome et doivent inciter à se faire dépister : les antécédents familiaux, la myopie, certains problèmes oculaires (malformation, décollement de rétine, uvéite…), le fait d'avoir la peau noire, ou la prise de corticoïdes de façon prolongée. Alors après 40 ans ou si on présente l'un de ces facteurs de risque, il faut prendre rendez-vous chez un ophtalmologue pour faire un dépistage du glaucome !