Des effets "irréversibles" : ces produits pour les cils sont à éviter, ils peuvent même changer la couleur des yeux

Certains produits cosmétiques contiennent une substance dangereuse pour les yeux.

Pour avoir de beaux et longs cils, de nombreuses personnes ont adopté les sérums de pousse des cils dans leur routine beauté. Ces produits cosmétiques sont considérés comme sans risque... mais ce n'est pas forcément le cas. L'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire) a alerté sur des effets indésirables, parfois "irréversibles", qui peuvent être provoqués par ces produits.

Une jeune femme a justement fait la mauvaise expérience après avoir appliqué un sérum pour les cils tous les jours pendant cinq mois. Un de ses yeux a changé de couleur : il est "devenu nettement plus foncé", a rapporté l'Anses. Le produit lui a également fait perdre de la graisse autour des yeux, "accentuant ses cernes". Ces effets indésirables sont dus à la présence d'une substance dans certains de ces produits.

© 123RF

Ils contiennent en effet parfois de l'isopropyl cloprostenate, une "substance similaires aux prostaglandines", des hormones bien connues en ophtalmologie puisqu'elles sont "utilisées en collyre dans le traitement du glaucome". Il s'agit alors d'un traitement médical, prescrit par des professionnels de santé qui alertent face aux effets indésirables possibles. Des risques qui ne sont généralement pas indiqués dans le cas des produits cosmétiques...

Les prostaglandines peuvent ainsi "provoquer un changement définitif de couleur de l'iris vers une teinte plus foncée, du vert ou bleu au marron par exemple, des irritations chroniques des yeux ou encore une fonte de la graisse" autour des yeux. Le Pr Alexandre Denoyer, chef de service ophtalmologie au CHU de Reims, avait également précisé à 60 Millions de consommateurs que ces substances "exposent à un risque accru d'inflammation et d'infection oculaires, de type herpès".

Si ces substances ne sont aujourd'hui pas interdites dans les produits cosmétiques en France ou en Europe, un avis de la Commission européenne est attendu, et pourrait "mener à l'interdiction ou à la restriction de ces substances". Dans un avis préliminaire publié en 2025 sur les substances similaires aux prostaglandines comme l'isopropyl cloprostenate, la Commission a conclu "qu'aucun d'entre eux ne peut être considéré comme sûr pour une utilisation dans des produits cosmétiques destinés à favoriser la croissance des cils et des sourcils".

Certains pays ont également alerté sur les risques associés à ces produits. Aux États-Unis, les cosmétiques qui contiennent des prostaglandines sont considérés comme des médicaments, et doivent donc être approuvés par les autorités sanitaires. En Suède, l'Agence des produits médicaux a recommandé de "ne pas utiliser de produits contenant des analogues de prostaglandine, car cela peut entraîner des effets secondaires graves".

En attendant une éventuelle interdiction de ces produits, il est préférable de vérifier qu'ils ne contiennent pas de substance dérivée des prostaglandines avant de les utiliser. En cas d'effets indésirables, il faut arrêter d'utiliser le produit, consulter un professionnel de santé si nécessaire, et faire un signalement sur le site du ministère de la Santé.