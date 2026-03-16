Si votre corps vous envoie ces signes, c'est que votre travail vous rend malade

Le travail peut avoir plus de conséquences sur la santé qu'on ne le pense. Certains signes doivent alerter.

Quand ça se passe bien, le travail peut apporter sentiment d'utilité, épanouissement, fierté, et stabilité. Mais parfois, la pression constante, les journées à rallonge ou les horaires décalés, des objectifs inatteignables ou d'autres conditions de travail difficiles peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé mentale mais aussi physique. Le corps envoie alors des signaux d'alerte qu'il vaut mieux écouter, pour éviter que l'épuisement ne s'installe durablement.

D'abord, des problèmes au travail peuvent bien sûr se faire ressentir sur la santé mentale. Cela peut se traduire par différents symptômes anxieux ou dépressifs : tristesse, perte d'intérêt, perte de confiance en soi, baisse de l'énergie, troubles du sommeil, crises d'angoisse, difficultés de concentration, voire idées suicidaires... D'après le ministère du Travail, "les maladies psychiques reconnues d'origine professionnelle sont en forte hausse (+ 25 %) " en 2023. Un des principaux signes de dépression et de burn-out notamment est une fatigue constante, physique et émotionnelle.

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Le stress chronique au travail provoque aussi de nombreux symptômes physiques. Des troubles de la digestion, maux de ventre et des changements dans l'appétit sont souvent un des premiers signes. Les personnes concernées peuvent avoir plus ou au contraire moins faim, et ainsi prendre ou perdre du poids, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Au-delà de la nourriture, beaucoup compensent avec des produits calmants ou excitants, comme le café, le tabac, l'alcool, voire médicaments et drogues. Ce stress est aussi souvent à l'origine de douleurs musculaires, notamment au niveau des épaules, du cou et du dos. Elles peuvent elles-mêmes provoquer des maux de tête.

Des problèmes au travail impactent aussi la libido, chez les femmes comme chez les hommes. Chez ces derniers, "le stress chronique peut affecter la production de testostérone, entraînant une diminution du désir sexuel ou de la libido, et peut même provoquer des troubles de l'érection ou une impuissance. Il peut également nuire à la production et à la maturation des spermatozoïdes, entraînant des difficultés pour les couples qui essaient de concevoir" d'après l'Association américaine de psychologie.

Enfin, "le stress contribue au risque de développer une maladie cardiovasculaire, et conduit également à l'aggravation du pronostic chez les patients déjà porteurs d'une maladie cardiovasculaire en favorisant la survenue d'un évènement cardiovasculaire", alerte la Fédération française de cardiologie. Elle rapporte même qu'en France, "environ 3,5 % des infarctus du myocarde sont induits par le stress professionnel soit entre 3 500 et 4 000 cas chaque année". L'impact du stress sur le cœur est souvent silencieux, mais il peut provoquer des palpitations, des douleurs à la poitrine ou une sensation d'oppression, qui doivent pousser à consulter.