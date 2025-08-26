C'est validé par les chercheurs : avec ce régime, on peut réduire le risque de diabète jusqu'à 30%

Une récente étude américaine a prouvé les bénéfices de certains changements dans le mode de vie pour réduire le risque de diabète de type 2.

Le diabète est une des maladies chroniques les plus fréquentes dans le monde, et notamment en France. Plus de 4 millions de Français en sont atteints, et le nombre de malades ne cesse d'augmenter depuis des années. "Nous sommes face à une véritable épidémie", estime même la Fédération française des diabétiques. Heureusement, le diabète de type 2, le plus courant, peut être évité, grâce à un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.

Un régime a particulièrement démontré son efficacité : le régime méditerranéen. Plusieurs études ont mis en évidence que les personnes qui le suivaient avaient moins de risque de développer un diabète de type 2. Une recherche menée par des chercheurs de l'Université d'Harvard auprès de 20 000 femmes en bonne santé suivies pendant 20 ans a conclu que celles qui suivaient le plus le régime méditerranéen avaient 30 % moins de risque de devenir diabétiques. D'autres études, menées auprès de personnes en bonne santé ou à risque de diabète, ont aussi montré un risque réduit.

Mais une étude plus récente a mis en évidence que d'autres changements du mode de vie en plus du régime méditerranéen étaient encore plus efficaces que le régime seul. Pendant 6 ans, la moitié des participants - qui souffraient de surpoids ou d'obésité ainsi que d'un syndrome métabolique - a seulement suivi le régime méditerranéen. L'autre moitié a suivi le même régime, mais a aussi réduit l'apport calorique quotidien, suivi un programme sportif, et bénéficié d'un accompagnement professionnel.

Résultat : dans le deuxième groupe, le risque de développer un diabète de type 2 était réduit de 31 % par rapport au premier groupe. "Notre étude montre que des changements modestes et durables dans l'alimentation et le mode de vie pourraient prévenir des millions de cas de cette maladie dans le monde entier", s'est réjouit dans un communiqué le Pr Frank Hu, directeur du département de nutrition à Harvard, et co-auteur de l'étude publiée le 26 août 2025.

Alors pour limiter au maximum son risque de diabète de type 2, il est recommandé d'éviter le tabac, d'avoir une activité physique régulière, de contrôler son poids, son cholestérol et sa tension artérielle, et bien sûr avoir une alimentation saine, basée par exemple sur le régime méditerranéen. Il consiste à manger beaucoup de fruits et de légumes, de l'huile d'olive, des noix, des céréales complètes, du poisson et de la viande maigre. A l'inverse, il faut éviter les boissons sucrées, les graisses saturées, les viandes transformées ou encore l'alcool.