Ce nutritionniste est formel, il faut éviter de boire du café avant cette heure : "le meilleur moment, c'est..."

Beaucoup de personnes boivent leur café au mauvais moment. Cela peut provoquer fatigue, stress et troubles digestifs.

Boire un café est le premier réflexe au réveil pour beaucoup. Pour ses adeptes, le café est un indispensable coup de boost pour se réveiller et bien commencer la journée. Mais en consommer dès le réveil n'est pas forcément la meilleure idée. De nombreux experts recommandent plutôt d'attendre un certaine heure pour boire du café pour en tirer le plus de bénéfices contre la fatigue et limiter les effets secondaires.

D'abord, boire un café au réveil peut avoir un effet contre-productif en termes d'énergie. Le café peut en effet perturber un mécanisme hormonal qui se produit naturellement le matin, et qui nous aide à nous réveiller. Le matin, le cortisol, connue comme l'hormone du stress, atteint son pic. Mais si on boit un café à ce moment, cela "peut entraîner une libération excessive de cortisol et déclencher une réponse au stress néfaste qui peut avoir des répercussions négatives sur notre intestin, nos hormones et notre énergie", a expliqué Abigail Hueber, diététicienne américaine au média Well and Good.

Alors pour laisser le cortisol faire son travail - et donc éviter un pic de stress et une baisse d'énergie, il faut "laisser à son organisme le temps de faire baisser son taux de cortisol", a conseillé Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste à 20 Minutes. Selon lui, "le meilleur moment (pour boire son café, ndlr), c'est au moins une heure après le réveil, quand le taux de cortisol a commencé à redescendre", ce qui se fait ressentir par un "coup de barre" en milieu ou fin de matinée.

Ensuite, boire du café au réveil à jeun peut provoquer des effets indésirables au niveau digestif, surtout chez les personnes ayant un estomac sensible. Le café est en effet "une boisson assez agressive et acide pour l'estomac, ce qui peut créer reflux gastriques et inconfort digestif", a expliqué Raphaël Gruman. Boire un café à jeun fait aussi augmenter le taux de sucre dans le sang.

Enfin, le nutritionniste précise que "l'un des problèmes de la caféine à jeun, c'est qu'aucun aliment ne vient ralentir son effet stimulant durant la digestion. Donc elle passe rapidement dans le sang, ce qui peut causer une accélération du rythme cardiaque avec des palpitations. Cela va sursolliciter le cerveau, ce qui génère une fatigue cérébrale, puis une fatigue générale de l'organisme".

Pour ces raisons, il est donc recommandé d'éviter de boire du café au réveil, surtout avant d'avoir mangé et en particulier pour les personnes souffrant de troubles digestifs ou de diabète. A la place du café, on opte pour un thé ou un verre d'eau pour se réhydrater après la nuit, et on prend un petit-déjeuner composé de protéines, de bons gras et de fibres si on a faim.