Si vous voulez que votre enfant réussisse, apprenez-lui ceci le plus tôt possible

Pour tenter de maximiser les chances de réussite des enfants, certaines compétences peuvent leur être inculquées dès le plus jeune âge. Un expert met l'accent sur l'une d'entre elles, ignorée par de nombreux parents.

Il n'y a pas de mode d'emploi parfait pour apprendre à être de bons parents. Tout ne peut pas être prévu à l'avance ou envisagé en amont et il faut l'accepter. C'est ce qu'explique Bidhan Parmar, professeur d'école de commerce pour CNBC. Il a étudié la manière dont les personnes qui réussissent abordent des problèmes complexes. Il en a alors déduit une compétence précieuse, qu'il est primordial d'enseigner rapidement aux enfants.

L'expert assure qu'il faut que les enfants apprennent à accepter l'incertitude. Ils doivent comprendre qu'être intelligent ne signifie pas avoir réponse à tout. Il est surtout indispensable de ne pas avoir peur de se confronter aux problèmes et tester différentes approches. Il est également enrichissant d'apprendre de ses erreurs. Un tel exercice permet de développer la résilience, une aptitude indispensable à l'âge adulte.

"J'ai appris que la capacité à avancer avec sagesse sans connaître la réponse est une compétence précieuse, qu'il est important d'inculquer à nos enfants le plus tôt possible", a avancé l'auteur de Doute radical : transformer l'incertitude en réussite certaine. "Chaque fois que mes enfants passent de "on abandonne" à "on essaie autre chose", ils développent leur force mentale", a ajouté l'expert.

Comment inculquer une telle capacité à ses enfants ? Il faut déjà accepter soi-même l'incertitude. Les parents doivent montrer aux plus jeunes que les adultes aussi font face à des choix difficiles et ne sont pas toujours sûrs d'eux. Le doute doit être accueilli comme une opportunité de découverte et d'apprentissage et non comme un obstacle trop difficile à surmonter. En développant cette compétence, les parents offrent un modèle de confiance et de curiosité à l'enfant.

Il est aussi préconisé de ne pas résoudre directement tous leurs problèmes pour les laisser expérimenter, tout en les soutenant. Il est aussi important d'insister sur le fait qu'il ne faut pas céder rapidement à la panique face à une situation incertaine. Pour les aider dans cette voie, adopter des habitudes saines est un premier pas. Avec un bon sommeil, une alimentation équilibrée et de l'exercice, les enfants peuvent rester plus calmes et réfléchir davantage.

La meilleure façon de leur enseigner cet état d'esprit est la pratique. Pour les mettre aux défis, les parents peuvent passer par des petits jeux ou des activités créatives, qui sont de parfaits terrains d'entrainement pour "surmonter le doute". "Des activités comme la musique, les arts visuels ou le théâtre offrent aux enfants un espace pour s'exprimer et comprendre les conséquences de leurs choix dans un environnement sécurisant", a illustré l'expert.