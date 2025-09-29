Voici les meilleurs légumes d'automne pour la santé d'après un nutritionniste

Les légumes sont bons pour la santé, mais certains sortent du lot de par leurs bienfaits pour la santé.

L'automne est de retour : les températures baissent, le soleil se couche de plus en plus tôt... Résultat, on n'a qu'une envie, rester au chaud et manger un bon plat réconfortant. Au menu pendant cette période : de bonnes soupes et de délicieux légumes rôtis, de préférence de saison ! Ça tombe bien, le choix est large : on trouve sur les étals en octobre et novembre courges, potirons, courgettes, carottes, champignons, choux, brocolis, poireau... Si les légumes sont globalement bons pour la santé, certains ont des vertus particulièrement intéressantes.

C'est notamment le cas du potiron, ce légume phare de l'automne. "D'un point de vue nutritionnel, le potiron est mon premier choix. Ce légume de saison polyvalent regorge de bienfaits", a affirmé Kristen Smith, diététicienne, auprès du média Today. Avec seulement 30 kcal pour 100 grammes, il est très peu calorique. Il est surtout riche en vitamine A, qui est antioxydante, bonne pour la peau, la vision et le système immunitaire. Le potiron est aussi une bonne source de potassium, qui contribue au fonctionnement normal du système nerveux et des muscles, et aide à maintenir une pression sanguine normale.

Un autre légume emblème de l'automne se démarque pour ses bienfaits : la citrouille. Cet aliment surtout utilisé comme décoration à Halloween est aussi "faible en calories et riche en nutriments, regorge de bêta-carotène, de vitamine C, de potassium, de fibres et d'antioxydants", d'après la diététicienne.

Ensuite, la famille des choux a aussi de nombreuses vertus pour la santé. Les choux de Bruxelles "sont riches en fibres, en vitamines C et K, en antioxydants et en minéraux qui renforcent le système immunitaire, la santé osseuse et la digestion", précise Kristen Smith. Ils "regorgent de propriétés anticancéreuses", affirme même à Today la diététicienne-nutritionniste et autrice Frances Largeman-Roth. Aussi, le chou frisé apporte aussi des vitamines A, C, et surtout K : "C'est l'une des sources les plus riches de ce nutriment, qui est important pour la coagulation sanguine", a ajouté Frances Largeman-Roth.

Parmi les légumes verts, le brocoli est également "riche en nutriments, notamment en vitamines K et C, des antioxydants qui favorisent la santé osseuse et immunitaire", d'après Kristen Smith. Le brocoli est aussi peu calorique, apporte des fibres et du potassium.

Deux autres légumes de saison en automne sont intéressants pour la santé : la betterave et la carotte. La première est "une excellente source de fibres, de folate, de manganèse, de potassium, de fer et de vitamine C" d'après Kristen Smith. Et les carottes sont bien sûr très riches en bêta-carotène, ce précurseur de la vitamine A qui leur donne leur couleur orange caractéristique. Elles sont aussi peu caloriques, et apportent des fibres - surtout quand elles sont cuites. Si ces légumes sont à privilégier, l'idéal est d'avoir une alimentation la plus variée et riche en légumes possible pour bénéficier d'un grand éventail de vitamines et nutriments pour être en pleine forme à l'arrivée de l'hiver !