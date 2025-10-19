Orange, citron et... : ce jus rouge est parfait, c'est le meilleur pour traverser l'hiver sans coup de mou

Ce jus est le meilleur avant l'hiver : il est idéal pour préparer son organisme à affronter le froid et l'humidité.

C'est le moment de préparer son organisme à passer l'hiver. L'alimentation joue un grand rôle pour ça et certains ingrédients peuvent vous donner un petit coup de boost bienvenu en vous offrant nutriments et vitamines essentielles. Un petit réflexe matinal peut déjà tout changer : oubliez les jus de fruits industriels trop sucrés et optez plutôt pour des mélanges de fruits mieux associés et moins sucrés !

Mais pourquoi notre jus du jour est si bon avant l'hiver ? Ce cocktail de fruits et légumes regorge de bienfaits pour l'organisme. On commence par l'ingrédient le plus surprenant, la betterave. Les betteraves contiennent notamment des "bêtalaïnes (pigments végétaux aux pouvoirs antioxydants et anti-inflammatoires) ainsi que du magnésium et du potassium (des minéraux favorisant une bonne santé cardiaque)", précise Frances Largeman-Roth, diététicienne pour Today. Mais ce n'est pas tout !

Les communautés médicale et sportive vantent depuis des années les mérites du jus de betterave en raison de sa forte teneur en nitrates, qui se transforment en oxyde nitrique dans le corps", affirme Tina Ralutz, diététicienne agréée interrogée par Nike. Cet oxyde nitrique intéresse les chercheurs pour ses bienfaits sur notre coeur mais aussi pour les muscles et les performances cognitive, comme soulignée dans une étude publiée dans Science Direct. Les sportifs en sont notamment friands. Ajoutez-y une bonne dose de polyphénols, du fer et de la vitamine B6 et vous avez le cocktail gagnant !

Enfin presque... Car il faut bien l'avouer, un jus de betterave seul n'aura pas que des adeptes. Le goût ne sera pas forcément au rendez-vous et en dégoûtera plus d'un. C'est là que notre recette spéciale intervient. Pas question d'y ajouter du sucre ou des artifices. Commençons par y mettre de la carotte ! Elles contiennent des nutriments qui aident à réguler la glycémie. Et c'est aussi bon pour les yeux, la peau et vos cheveux en favorisant la production de kératine par l'organisme. L'ajout d'orange dans ce jus apporte enfin du goût et une dose supplémentaire de vitamine C. Sans compter ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires...

Pour un vrai coup de fouet, voici donc la recette simple et efficace à base de betterave, carotte, orange et citron. Deux oranges, une betterave de taille moyenne, une carotte et un citron suffisent. On commence par nettoyer et éplucher les carottes et betteraves avant de les couper en petits morceaux. Pressez ensuite un citron et ajoutez le jus au mélange. Pelez les oranges et mettez le tout au blender jusqu'à obtenir une consistance lisse. Pensez enfin à filtrer le jus avant de le déguster !

Rappelons tout de même que pour profiter pleinement des vertus de ce jus, il convient de l'intégrer dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée, accompagnée d'une activité physique régulière et adaptée.