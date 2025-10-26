Ni boeuf ni boudin : cet aliment est un des meilleurs pour faire le plein de fer et de protéines

Cet aliment est souvent délaissé mais c'est pourtant une mine de nutriments, notamment de fer, de protéines et de vitamines.

Quand on pense aux aliments riches en fer et en protéines, on pense généralement à la viande de bœuf, aux lentilles ou encore au boudin noir. Pourtant, ce ne sont pas les seuls à contenir d'importantes quantités de ces nutriments essentiels. D'un côté, le fer "est principalement nécessaire au transport et à l'utilisation de l'oxygène", rappelle l'Anses.

Une carence en fer peut être à l'origine d'une anémie dite ferriprive, qui peut provoquer des symptômes comme de la fatigue, des maux de tête, des vertiges ou encore des essoufflements. Les femmes entre la puberté et la ménopause ont des besoins en fer accrus à cause des pertes de sang liées aux menstruations.

De l'autre côté, les protéines ont un rôle indispensable pour les muscles, la peau, les ongles et les cheveux, le transport de l'oxygène dans le sang ou encore le système immunitaire. Les protéines comme le fer doivent être apportés par l'alimentation. Mais pour cela, il faut connaître les aliments qui en contiennent le plus !

Parmi eux : le foie de volaille. C'est une des meilleures sources de fer, puisque c'est le deuxième aliment qui en contient le plus après le boudin noir ! "En général, tous les abats sont très riches en fer donc c'est une source très intéressante. Ce fer est d'ailleurs très bien assimilé, mieux que le fer des végétaux", a précisé le Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste, à Allô Docteurs. Selon lui, "il est utile de prendre des abats une fois par semaine" par exemple, en variant les différentes sources de fer.

C'est aussi une bonne source de protéines puisque 100 g de foie de volaille en apportent 21 g. Mais ce n'est pas tout ! Le foie de volaille est également extrêmement riche en vitamine A, qui est essentielle pour les yeux, le métabolisme du fer ou encore le système immunitaire.

Les foies de volaille, d'oie ou encore de canard font partie des plus importantes source de vitamine A, si bien que seule une portion dépasse très largement les besoins nutritionnels journaliers. Le foie de volaille est également une bonne source de cuivre, de zinc, de phosphore et en vitamines B, et en particulier la vitamine B12, essentielle pour le cerveau ou le transport de l'oxygène.

Cependant, le foie de volaille doit être consommé avec modération voire évité chez certaines personnes. D'abord, les femmes enceintes. Elles "ne devraient pas consommer de foie de façon régulière, car cet aliment contient de grandes quantités de vitamine A directement assimilable. L'excès de vitamine A est associé à des malformations congénitales", rappelle l'Anses.

Ensuite, les enfants en bas âge doivent éviter de trop consommer, tout comme les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie car le foie de volaille est riche en cholestérol. Enfin, les abats sont riches en purines, des substances précurseurs d'acide urique, qui peuvent favoriser des crises de goutte, et sont donc à proscrire chez les personnes concernées.