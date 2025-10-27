Que se passe-t-il dans notre corps lorsque l'on mange 1 œuf par jour ?

Les oeufs sont riches en nutriments essentiels et sont donc bénéfiques pour la santé. Mais peut-on toutefois en manger tous les jours sans danger ?

L'oeuf est plébiscité par les Français qui en consomment en moyenne 224 par an selon son comité de promotion ! Cet engouement s'explique surtout par son excellent rapport qualité-prix, alors que les prix de la viande et du poisson flambent. Au-delà de cet aspect économique, l'œuf présente de nombreux atouts nutritionnels qui en font un allié santé de choix. Même si on en mange tous les jours ?

Commençons tout d'abord par lister ses (nombreux) bienfaits. Riche en protéines, en minéraux, en vitamines, l'œuf est considéré comme un "aliment complet" par une grande majorité de nutritionnistes. Il contient des protéines de haute qualité, essentielles pour la croissance et l'entretien de nos muscles, alors que la multitude de vitamines (A, D, E, B2, B12...)et minéraux (fer, iode, phosphore, zinc) participe au bon fonctionnement de l'organisme. Ils renferment également des antioxydants comme la lutéine, qui protège nos cellules. Du tout bon donc... pour l'instant. On poursuit par d'autres avantages de la consommation régulière d'oeufs ?

Une étude publiée en 2024 dans la revue Food and Function, menée sur 19 000 individus, estime que consommer un œuf par jour renforce la solidité des os et réduit les risques d'ostéoporose. Le blanc d'œuf en particulier est intéressant pour son apport en protéines élevé sans graisse ni calorie supplémentaire. Le jaune d'oeuf, lui, est plus controversé.

Malgré ces bienfaits, l'œuf a ainsi longtemps souffert d'une mauvaise réputation à cause de son taux de cholestérol élevé (environ 240mg par jaune), accusé de faire grimper le "mauvais" cholestérol sanguin et les risques cardiovasculaires. Mais les études récentes tendent à réhabiliter sa consommation.

Une étude publiée en 2020 dans The American Journal of Clinical Nutrition suggère que ce serait en réalité les graisses saturées, présentes dans une alimentation globale déséquilibrée, qui auraient le plus d'impact négatif sur le taux de cholestérol. Celui-ci serait stimulé par un excès de graisses saturées et de sucres, plutôt que du cholestérol apporté par les œufs. "Manger un œuf par jour n'augmente pas le risque de maladie cardiovasculaire ou de diabète", expliquait l'étude, à condition de limiter parallèlement sa consommation d'aliments riches en graisses saturées.

Si pour une majorité d'adultes en bonne santé, la consommation d'un œuf par jour ne pose pas de problème, les cardiologues recommandent tout de même aux personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire (diabète notamment) de se limiter à 3-4 œufs par semaine. Par ailleurs, l'allergie aux œufs touche environ 1% des enfants et nécessite de se passer totalement de cet aliment. Enfin, les personnes sensibles comme les femmes enceintes et les jeunes enfants doivent consommer des œufs bien cuits pour éviter tout risque de salmonellose.

Préférez aussi les œufs de poules nourries aux graines de lin, plus riches en oméga-3 bénéfiques pour le cœur. Il faut enfin prendre en compte le mode de cuisson des œufs : privilégiez les préparations peu grasses (œufs durs, mollets, pochés, brouillés ou en omelette sans ajout de matière grasse) plutôt que les oeufs au plat frits.