Un médecin en est sûr : "ces trois fruits sont très bons pour la santé mais ils peuvent perturber le sommeil"

Un médecin a livré quelques secrets sur des fruits très appréciés mais pouvant hélas gêner l'endormissement.

Vous avez du mal à vous relaxer et vous endormir le soir, surtout à l'automne ? L'alimentation joue bien sûr un rôle. Si vous pensez comme beaucoup que les fruits peuvent vous aider... Détrompez vous ! Un docteur espagnol a rappelé que trois d'entre eux peuvent avoir l'effet inverse.

Bonne nouvelle, les deux premiers sont peu consommés en France durant l'hiver... Melon et pastèque ont déjà disparu des rayons. Mais le troisième est bien plus surprenant tant il a été promu ces dernières années. Il est ainsi souvent présenté comme un fruit aux vertus relaxantes.

Il contient bien des taux intéressants de tryptophane, une substance liée à la mélatonine très étudiée pour son rôle dans la relaxation et le sommeil. Sa composition avait ainsi été analysée dans une étude du Journal of Food Composition and Analysis publiée en 2021. Ce fruit est également riche en antioxydants avec 14,7 g de polyphénols pour 100 g d'après l'Aprifel. Là, aussi, cela favorise la détente. Enfin, avec un indice glycémique plutôt bas, on évite les pics de sucre mauvais pour le sommeil. Il a tout bon ?

© 123RF

Non, notre docteur espagnol, José Manuel Felices, vient donc tempérer cet enthousiasme ! Ce fruit, c'est l'ananas et il en déconseille la consommation le soir, au même titre que la pastèque et le melon : "Comme ce sont des aliments avec un pourcentage d'eau très élevé, quand vous les consommez avant de dormir, votre corps les absorbe et les digère très rapidement", explique-t-il. Cela provoque une hausse de la production d'urine et... des réveils nocturnes pour aller aux toilettes. L'ananas est effectivement composé à 85% d'eau !

L'acidité de l'ananas est aussi souvent pointée du doigt par les personnes souffrant de brûlures d'estomac ou de reflux acides qui peuvent perturber le sommeil. La clé est donc d'adapter sa consommation en fonction de ses propres réactions. Si vous avez ces problèmes, il est préférable d'éviter l'ananas avant le coucher.

L'ananas présente en plus la particularité de contenir de la broméline, qui favoriserait la détente et donc l'endormissement... Problème, sa consommation le soir peut aussi avoir un impact stimulant sur le système nerveux. "C'est une question d'équilibre", souligne le médecin. "Ce qui est bon pour le corps pendant la journée n'est pas toujours bon avant d'aller dormir. L'ananas est top en dessert après un repas copieux car il facilite la digestion. Mais le soir, quand l'organisme se prépare à ralentir ses fonctions, sa consommation peut être contre-productive", assure-t-il sur TikTok.

Si vous tenez vraiment à cette touche exotique en plein automne sans avoir envie de compter les moutons pour vous endormir, il est conseillé de le consommer frais et coupé en dés au moins deux heures avant le coucher ! Cela laisse le temps à l'organisme de le digérer avant le moment du coucher. Privilégiez aussi l'ananas frais plutôt que les versions en conserve, plus sucrées. On termine par une bonne nouvelle quand même, l'ananas est aussi source de magnésium bien qu'en faible quantité : 15 mg pour 100 g selon l'Anses.