Boire du café à ce moment de la journée rend plus heureux

Et si boire notre café au bon moment de la journée nous aidait à être plus heureux ?

Le café n'aide pas juste à émerger le matin, à faire une petite pause bienvenue dans la journée ou à partager un moment en famille après le repas. Cappuccino, espresso, ristretto ou americano, chacun a ses habitudes et ses préférences. Mais, au-delà du rituel et de nos goûts, cette boisson adorée des Français a aussi des effets sous-estimés sur l'humeur... en tout cas à condition d'en boire au bon moment.

Produit du quotidien, le café a fait l'objet de nombreuses croyances et idées reçues. Qu'en est-il vraiment ? Si notre consommation de café a déjà maintes fois été passée au crible, des spécialistes ont par exemple comparé nos habitudes. Pas besoin de tests poussés, ils se sont tout simplement glissés dans notre "vie quotidienne".

Ils ont ainsi demandé à près de 240 jeunes adultes de renseigner la manière dont ils boivent leur café. Les participants ont rempli des questionnaires plusieurs fois par jour, en indiquant leur état mental et leur consommation quotidienne, et ce pendant un mois. De manière surprenante, les résultats étaient équivalents chez tous les participants, peu importe leur état et leur consommation de café à l'origine.

© 123RF

L'heure de la sacro-sainte "pause café" peut donc faire une grande différence. Tous étaient ainsi de meilleure humeur après avoir bu du café... le matin, et plus précisément dans les deux heures et demi après le réveil ! L'étude publiée dans la revue Scientific Reports assure ainsi que les participants se sentaient "nettement plus heureux et enthousiastes" les matins où ils ont bu du café, par rapport à ceux où ils n'en ont pas bu. L'effet sur les émotions positives était "bien plus marqué le matin que plus tard dans la journée". Par contre, le café réduisait les émotions négatives (tristesse, contrariété...) de la même façon au fil de la journée.

Comment expliquer ces effets sur l'humeur, et en particulier le matin ? Il tient évidemment d'abord à sa composition. Selon une des autrices de l'étude, Anu Realo, la caféine a un effet sur l'activité dans le cerveau de l'hormone du plaisir, la dopamine. L'autre explication tient bien sûr à à son effet stimulant particulièrement efficace le matin. "La caféine peut avoir des effets plus importants sur l'humeur le matin que plus tard dans la journée, car elle peut aider les gens à démarrer la journée et à surmonter l'inertie du sommeil", expliquent les auteurs de l'étude.

Le côté "rituel" associé au café du matin et son côté chaud et réconfortant peuvent évidemment jouer un rôle. Les chercheurs supposent que cela pourrait aussi être dû "à une réduction des symptômes de sevrage après une nuit de sommeil" en buvant du café après le réveil.

Bien sûr, même si le café peut améliorer le moral, il ne s'agit pas d'un traitement des troubles de l'humeur. Il reste alors nécessaire de consulter un professionnel de santé afin d'avoir une prise en charge efficace. Les chercheurs rappellent enfin que même si le café est bon pour le moral et la santé, il ne faut pas en abuser ! A forte dose (plus de 4 tasses par jour), la caféine peut au contraire avoir des effets négatifs.