Vitamines, fibres, antioxydants... Les marrons renferment de nombreux bienfaits méconnus pour la santé

Petits plaisirs de l'hiver, les marrons sont remplis de nutriments bons pour la santé.

Les marrons font partie des fruits emblématiques de l'automne et de l'hiver. Grillé, en purée, en soupe ou dans des desserts gourmands, ce petit fruit à coque apporte un goût unique que beaucoup adorent. Mais peu de personnes savent qu'en plus d'être délicieux, il apporte aussi plein de bénéfices pour la santé. Avant de faire le point sur ces bienfaits, il faut d'abord savoir que les fruits qu'on appelle "marrons" sont en réalité les châtaignes. Les fruits du marronnier, eux, sont toxiques !

Un des principaux bienfaits des châtaignes est leur teneur en vitamines. La châtaigne est notamment une bonne source de vitamine C, avec 41 mg pour 100 grammes, soit près de 40 % des besoins journaliers. Elle perd cependant une partie de sa teneur en vitamine C lorsqu'elle est grillée. La châtaigne est aussi une source intéressante de vitamines B. Elle apporte 30 % des besoins en vitamine B6 (qui participe au système immunitaire, nerveux, au métabolisme ou encore à l'énergie), et 15 % de ceux en vitamine B9. Les châtaignes apportent aussi du potassium, un minéral essentiel pour le système nerveux, les muscles, et très bon pour la santé cardiovasculaire. Elles sont aussi riches en antioxydants, qui protège les cellules du vieillissement.

Les châtaignes ont aussi une teneur très intéressante en fibres, puisqu'elles en contiennent 4g pour 100 grammes, soit 16 % de la quantité recommandée par jour. Les fibres aident à avoir une bonne digestion, réduisent la constipation, et aident à réguler la glycémie. Malgré leur richesse en glucides, les châtaignes ont un indice glycémique faible (d'environ 50), ce qui évite le pic de glycémie après en avoir mangé. Elles apportent ainsi énergie et satiété à long terme. Autre point positif : les châtaignes sont sans gluten, parfait pour les intolérants !

Par rapport aux autres fruits à coque, les châtaignes sont peu caloriques (209 kcal pour 100 grammes de marrons grillés, contre 700 kcal pour les noix par exemple) et faibles en graisses. Les châtaignes peuvent donc s'intégrer à une alimentation équilibrée, avec modération. La diététicienne-nutritionniste Virginie Roux a conseillé dans un article de Doctissimo de se limiter à "une portion cuite par jour de 10 châtaignes pour un adulte et 5 pour un enfant" en raison de leur teneur en glucides.

Si les châtaignes ont de nombreux bienfaits pour la santé, les recettes dérivées des marrons comme la crème de marrons ou les marrons glacés, très populaires pendant les fêtes de fin d'année, sont plus à limiter. Elles sont généralement plus caloriques, plus riches en sucres, et contiennent moins de nutriments bénéfiques comme les fibres, les vitamines ou le potassium.