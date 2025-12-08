Pourquoi dîner tôt en hiver fait une telle différence ?

Manger tôt le soir a de nombreux bienfaits pour la santé, et en particulier en hiver.

En hiver, il fait froid, on ne voit presque plus le ciel bleu, le soleil se couche très tôt… Résultat, on n'a qu'une envie le soir : c'est de manger un plat chaud et réconfortant ! Finis les salades ou long apéros, on a ainsi souvent tendance à changer la composition de nos menus en hiver par rapport à l'été... Mais pas forcément à ajuster l'heure à laquelle on dîne ! Pourtant, cela peut faire une grande différence sur notre état de santé.

En hiver, avec la nuit qui tombe plus tôt, notre rythme circadien est perturbé : le corps se met "au repos" plus tôt. "La digestion, la libération d'hormones (y compris celles qui aident au sommeil et à la digestion), et même la quantité de calories brûlées au cours de la journée suivent les rythmes circadiens", a précisé la Dr Catherine Norton, nutritionniste, à The Conversation. Résultat, la digestion, le métabolisme et la dépense énergétique commencent à ralentir plus tôt. L'idée est donc de s'adapter à ces changements, et donc de manger plus tôt le soir.

© 123RF

Dîner plus tôt a plusieurs bénéfices directs sur la santé : "un meilleur contrôle de la glycémie, une meilleure combustion des graisses" et un sommeil de meilleure qualité, assure la Dr Norton. A long terme, "manger plus tôt est généralement meilleur pour la santé globale. Cela a été associé à une amélioration des facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'obésité et le diabète", a précisé la Dr Shabnam Sarker , gastroentérologue, au média Self.

Plusieurs études ont d'ailleurs déjà prouvé ces bienfaits. Une revue d'études a par exemple conclu que "la répartition calorique de l'apport énergétique plus tôt dans la journée biologique a entraîné une réduction plus importante du poids corporel, de l'IMC et du tour de taille". Une autre revue a conclu que "consommer des repas plus tôt dans la journée est lié à une amélioration du profil lipidique, à une réduction de la résistance à l'insuline et à un pourcentage de masse grasse plus faible".

Mais alors à quelle heure faut-il dîner ? "Idéalement entre 17 h 30 et 19 h, ou au moins deux à trois heures avant le coucher", conseille la spécialiste. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une recommandation universelle : l'horaire du dîner doit être adapté en fonction du quotidien et de la situation de chacun.

Les personnes qui finissent de travailler tard, ou qui se couchent tard peuvent par exemple dîner à une heure plus tardive. Par contre, les couche-tôt ont tout intérêt à finir de dîner le plus longtemps possible avant de dormir, dans l'idéal 3 à 4 heures avant. Pour ceux qui font du sport le soir, la Dr Norton conseille de prendre son "repas principal plus tôt et un petit encas de récupération ensuite". Ce petit changement - qui ne coûte rien - peut avoir de grands impacts individuellement, mais aussi à l'échelle globale, à l'heure où le nombre de personnes souffrant d'obésité, de diabète ou de maladies cardiovasculaires n'a jamais été aussi élevé.