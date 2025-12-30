Manger des clémentines tous les jours : quelles sont les conséquences pour notre corps ?

C'est la pleine saison mais que se passe-t-il dans notre corps si l'on mange des clémentines tous les jours ?

C'est la pleine saison de la clémentine et il est très tentant de se servir à foison. Matin, midi et soir, peut-on en manger à tout moment de la journée ? Y a -t-il une quantité maximale à respecter ? Leur teneur élevée en vitamine C est d'abord bien connue. C'est surtout un atout majeur pour la santé.

100g de clémentines couvrent ainsi 45% des apports journaliers recommandés en vitamine C, essentielle pour les cellules, la peau et l'immunité. C'est d'autant plus important que le corps ne peut fabriquer de la vitamine C, tout vient donc de l'alimentation. Avec 100 grammes de clémentine, soit l'équivalent de deux clémentines, on fait donc déjà un très bon pas. Les clémentines sont constituées à 87% d'eau selon l'Anses et sont peu caloriques. Elles contiennent en moyenne moins de 50 kcal pour 100g.

Alors, peut-on en manger tous les jours ? "Il est bon de consommer des clémentines tous les jours" selon Mindy Haar, de l'école technologique des professions de santé de New York, citée par le site américain Parade. Trois clémentines suffisent à couvrir les besoins en vitamine C. Les clémentines contiennent aussi des antioxydants comme les flavonoïdes et bêtacarotènes qui aident à prévenir le vieillissement cellulaire et protègent le système cardiovasculaire, précise la nutritionniste Julie Boët à Doctissimo. Sans oublier les minéraux comme le calcium (2% des apports journaliers pour 100g) et les précieuses fibres qui facilitent le transit.

Mais attention à ne pas en abuser ! Au-delà de 4 clémentines par jour, leur teneur en fibres peut causer des troubles digestifs et leur sucre naturel faire grimper la glycémie si l'on en mange trop. "La consommation doit être modérée en cas de reflux gastro-oesophagien, d'estomac sensible ou de régime pauvre en potassium", prévient Julie Boët.

Gare aussi aux fibres et au sucre ! "Si vous consommez un grand nombre de clémentines au cours de la journée, cela peut entraîner des troubles digestifs à cause de leur teneur en fibres, voire une prise de poids car chaque clémentine contient environ 7 grammes de sucre naturel et en manger trop peut faire exploser la glycémie", expliquait également en 2024 la diététicienne nutritionniste Elysia Cartlidge interrogée par Parade.

Les personnes souffrant d'une intolérance au fructose doivent aussi être vigilantes. En effet, le fructose contenu dans les clémentines peut provoquer des troubles digestifs tels que ballonnements, douleurs abdominales et diarrhées chez ces personnes sensibles. Certains tolèrent de petites quantités de fructose, d'autres doivent l'éviter.

Les personnes souffrant de lésions rénales, d'une prédisposition aux calculs urinaires ou rénaux, ou de troubles de l'utilisation du fer alimentaire ne doivent pas consommer trop de mandarines, car un apport excessif en vitamine C peut avoir des effets secondaires. Tout est donc question de dosage et en fonction de votre état mais deux à trois clémentines par jour semble une bonne quantité pour une personne lambda. Vous voilà fixé !